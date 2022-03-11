Китай призвал к прекращению огня во время вторжения России в Украину: «Требуются дополнительные усилия»

Chinese President Xi Jinping and Premier Li Keqiang arrive for the closing session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 10, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Премьер-министр Китая Ли Кэцян рассказал о вторжении России в Украину на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Национального народного собрания (АНП) и заверил, что правительство Си Цзиньпина «глубоко обеспокоено».

«Китай будет продолжать работать с международным сообществом и будет играть позитивную роль в восстановлении мира. Мы поддерживаем все усилия в этом направлении. Приоритетом является предотвращение дальнейшего эскалации напряженности или выхода из-под контроля. Необходимо больше усилий, чтобы Россия и Украина продолжили переговоры и достигли прекращения огня», - сказал он.

Он также подчеркнул, что Пекин стремится помочь «предотвратить гуманитарный кризис» и что его страна будет продолжать сотрудничать с другими странами «на основе взаимного уважения» - в отношении своих отношений с Россией - поскольку это «приносит стабильность в мире».

По словам китайского премьера, санкции Запада против Москвы «нанесут вред мировой экономике» и считает, что в настоящее время необходимы усилия для поддержания «стабильности» после трехлетней пандемии.

У Китая не было четкой позиции осуждения массовых убийств, совершенных армией Путина против мирных жителей, и вместо этого он поддержал Москву и ее аргументы о защите суверенитета территорий, которые он считает исторически российскими.

Ракеты класса «земля-воздух» американского производства, принадлежащие тайваньской армии (AP Photo/Wally Santana, архив)

Взгляд на Тайвань

На острове Тайвань, на суверенитет которого претендует Пекин, Ли указал, что Китай всегда будет выступать против «сепаратистской деятельности, стремящейся к «независимости» от Тайваня».

Остров, находящийся под автономным управлением, является одной из главных причин конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, главным образом потому, что Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и станет его величайшим военным союзником в случае военного конфликта с азиатским гигантом.

После наступления России на Украину представитель национальной безопасности Тайваня заявил, что «Пекин может воспользоваться ситуацией, чтобы начать когнитивную войну с Тайванем, которая убедит жителей острова в том, что Соединенные Штаты не будут выполнять свои обязательства по его защите».

Вашингтон и Пекин должны «участвовать в большем диалоге» в контексте «растущих глобальных вызовов», заявил Ли в конце встречи ANP.

«Китай и Соединенные Штаты нуждаются в большем диалоге и общении. Двери открыты и не должны быть закрыты или делать ставку на развязку. Обе стороны должны уважать заботы и интересы друг друга и рационально и конструктивно решать разногласия», - сказал он.

«Конкуренция» между двумя странами, добавил он, должна быть «здоровой и справедливой», отметив, что двусторонние отношения, «несмотря на взлеты и падения за последние 50 лет», должны «двигаться вперед».

С информацией от EFE

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