Китай призвал к прекращению огня во время вторжения России в Украину: «Требуются дополнительные усилия»

Премьер-министр Китая Ли Кэцян рассказал о вторжении России в Украину на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Национального народного собрания (АНП) и заверил, что правительство Си Цзиньпина «глубоко обеспокоено».
«Китай будет продолжать работать с международным сообществом и будет играть позитивную роль в восстановлении мира. Мы поддерживаем все усилия в этом направлении. Приоритетом является предотвращение дальнейшего эскалации напряженности или выхода из-под контроля. Необходимо больше усилий, чтобы Россия и Украина продолжили переговоры и достигли прекращения огня», - сказал он.
Он также подчеркнул, что Пекин стремится помочь «предотвратить гуманитарный кризис» и что его страна будет продолжать сотрудничать с другими странами «на основе взаимного уважения» - в отношении своих отношений с Россией - поскольку это «приносит стабильность в мире».
По словам китайского премьера, санкции Запада против Москвы «нанесут вред мировой экономике» и считает, что в настоящее время необходимы усилия для поддержания «стабильности» после трехлетней пандемии.
У Китая не было четкой позиции осуждения массовых убийств, совершенных армией Путина против мирных жителей, и вместо этого он поддержал Москву и ее аргументы о защите суверенитета территорий, которые он считает исторически российскими.
Взгляд на Тайвань
На острове Тайвань, на суверенитет которого претендует Пекин, Ли указал, что Китай всегда будет выступать против «сепаратистской деятельности, стремящейся к «независимости» от Тайваня».
Остров, находящийся под автономным управлением, является одной из главных причин конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, главным образом потому, что Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и станет его величайшим военным союзником в случае военного конфликта с азиатским гигантом.
После наступления России на Украину представитель национальной безопасности Тайваня заявил, что «Пекин может воспользоваться ситуацией, чтобы начать когнитивную войну с Тайванем, которая убедит жителей острова в том, что Соединенные Штаты не будут выполнять свои обязательства по его защите».
Вашингтон и Пекин должны «участвовать в большем диалоге» в контексте «растущих глобальных вызовов», заявил Ли в конце встречи ANP.
«Китай и Соединенные Штаты нуждаются в большем диалоге и общении. Двери открыты и не должны быть закрыты или делать ставку на развязку. Обе стороны должны уважать заботы и интересы друг друга и рационально и конструктивно решать разногласия», - сказал он.
«Конкуренция» между двумя странами, добавил он, должна быть «здоровой и справедливой», отметив, что двусторонние отношения, «несмотря на взлеты и падения за последние 50 лет», должны «двигаться вперед».
С информацией от EFE
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