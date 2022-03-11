CD Águila хочет, чтобы турнир лидировал против Jocoro

В предыдущий день этого соревнования местная команда одержала победу и прибывает с хорошим настроением, чтобы поприветствовать команду гостей, которая только что набрала одно очко и должна вернуться на путь победы.

Jocoro победил Once Deportivo со счетом 2:1 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 1 матче, дважды проиграл и сравнял счет в 1 матче.

Днем ранее Агила сравнялся со счетом 0:0 против ФК «Альянса». В последних матчах он выиграл 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.

Хокоро и CD Águila встретятся завтра в 18:15 (по аргентинскому времени). Матч 12-го числа турнира Сальвадор - Клаусура 2022 будет проведен на стадионе Полидепортиво Тьерра де Фуэго.

В истории турнира последние 5 поединков благоприятствуют визиту, который добавляет 2 победы, в то время как остальные 3 матча завершились вничью.

Время Jocoro и CD Águila, в зависимости от страны

Аргентина: 18:15 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:15

Мексика CST и Никарагуа: 15:15

Mexico Mexico Most: 14:15

PST Мексика: 13:15

pm Венесуэла: 17:15

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