Католика де Эквадор и Стронгест закрывают третий матч Либертадорес со счетом 0:0

«Высокий» поединок между Католическим университетом Эквадора и «Сильнейшим из Боливии» завершился в четверг в Кито со счетом 0:0, оставив определение группового этапа Кубка Либертадорес 2022 года на высоте 3600 м над Ла-Пасом.

Боливийцам пришлось столкнуться с матчем, состоявшимся на Олимпийском стадионе Атауальпа, с участием 10 игроков после изгнания Мартина Проста на 35-й минуте. Нападающий ударил челюсть голкипера Дарвина Куэро подошвой ноги, которую пришлось заменить.

Четыре проигравшие команды из 3-го этапа пройдут в групповой этап Кубка Южной Америки 2022 года, второго по величине клубного турнира в Конмеболе, который стартовал 8 марта.

Групповой этап Libertadores (8 ключей от четырех команд) состоится 25 марта в Луке, соседнем с Асунсьоном. Согласно графику матрицы южноамериканского футбола, она начнется 5 апреля и закончится 26 мая.

- Первый матч третьего этапа Кубка Либертадорес 2022

- вторник:

Белу-Оризонти: Америка МГ (BRA) - Барселона (ECU) 0-0

- среда:

Рио-де-Жанейро: Флуминенсе (Бразилия) - Олимпия (ПАР) 3-1

В Винья-дель-Мар: Эвертон (ЧИ) - Студенты (ARG) 0-1

- четверг:

В Кито: Католический университет Эквадора (ECU) - самый сильный (BOL) 0-0

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