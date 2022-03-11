Католический университет ищет триумфа против Эвертона, чтобы подняться на вершину

Обе команды приезжают на матч в этот день, стремясь вернуть себе путь к победе. Хозяева поля проигрывают, а визит выиграл вничью в последний день.

Католический университет упал с 1 до 3 против Кобресала. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 3 игры и проиграл 1.

Эвертон сравнялся со счетом 1:1 против Курико Унидо в предыдущий день. В последних матчах он выиграл 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.

U.Católica и Everton встретятся завтра в 18:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 6 чемпионата Чили - PlanVital 2022, пройдет на стадионе Сан-Карлос-де-Апокиндо.

В последних 5 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители выиграли 3 раза и закончились вничью 2 матча.

Заведение занимает четвертое место с 9 очками и 3 победами, а посетитель достиг 6 единиц и занял десятое место в турнире.

Арбитр, назначенный на матч, — Кристиан Гарай.

Время U. Católica и Everton, в зависимости от страны

Аргентина: 18:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:00

Мексика CST и Никарагуа: 15:00

Мексика MST: 14:00 PST в Мексике: 14:00

PST

в Мексике : 13:00 Венесуэла: 17:00

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