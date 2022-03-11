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пятница 11 март 2022
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Россия

Канада вводит санкции против российского олигарха Романа Абрамовича

11 март 2022

Торонто (Канада), 11 марта Канада ввела новый раунд санкций против России в эту пятницу, который включает в себя действия против пяти видных олигархов, включая Романа Абрамовича, а также 32 организаций и компаний, связанных с российским министерством обороны. О санкциях объявил в Варшаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо незадолго до того, как он вернулся в Канаду после пятидневного турне по Европе, в ходе которого он посетил Великобританию, Латвию, Германию и Польшу, чтобы обсудить российское вторжение в Украину. Канада заявила, что санкции против пяти «партнеров по режиму» происходят как «сообщники» во вторжении в Украину. Абрамович, известный как владелец английского футбольного клуба «Челси», владеет 28% британской горно-металлургической компании Evraz, которая ведет операции в Канаде. Из Варшавы Трюдо оправдал санкции против олигархов, таких как Абрамович и компания Evraz, в которой работают 1700 человек в западной Канаде, отметив, что они будут служить для того, чтобы они «не могли извлечь выгоду из экономической деятельности» в североамериканской стране. Трюдо добавил, что канадское правительство будет «внимательно следить» за тем, чтобы санкции не затрагивали рабочих в его стране. Канадские санкции против Абрамовича вводятся через 24 часа после того, как Соединенное Королевство объявило аналогичные меры против российского олигарха. С момента вторжения России на украинскую территорию Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против 542 физических и 136 российских организаций.

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