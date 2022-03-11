Канада создает 337 000 рабочих мест в феврале и снижает уровень безработицы до 5,5%

Торонто, Канада, 11 марта В канадской экономике в феврале было создано 337 000 чистых рабочих мест, что снизило уровень безработицы до 5,5 процента, что ниже уровня безработицы, зарегистрированного двумя годами ранее, незадолго до начала пандемии. Впервые уровень безработицы в Канаде упал ниже уровня, существовавшего до коронавируса. В феврале 2020 года он составлял 5,7%. Аналитики прогнозировали, что канадская экономика создаст около 125 000 рабочих мест во втором месяце 2022 года, что меньше половины данных, предоставленных в эту пятницу государственным агентством Статистическое управление Канады (ЕК). В январе этого года канадская экономика потеряла 200 000 рабочих мест, в результате чего уровень безработицы составил 6,5%, в то время как были вновь введены ограничения для сокращения распространения COVID-19. Но ослабление мер в феврале позволило резко восстановить уровень найма в стране, оставив уровень безработицы близким к рекордному минимуму в 5,4%, достигнутому в мае 2019 года. ЕК добавила, что количество отработанных часов увеличилось на 3,6 процента в феврале, а уровень занятости, «доля занятого населения старше 15 лет», увеличился на один процентный пункт до 61,8 процента. В феврале наибольшее число рабочих мест было создано в секторах гостиничного бизнеса и общественного питания, где было создано 114 000 рабочих мест, а также в сфере информации, культуры и отдыха с увеличением на 73 000 рабочих мест. ШЕФ МЦР/Памп