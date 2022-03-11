Канада: курс открытия доллара сегодня, 11 марта, USD к канадскому доллару

После открытия торговой сессии доллар США торгуется на открытии на уровне 1,27 канадского доллара, что снизилось на 0,43% по сравнению с 1,28 канадского доллара накануне.

С учетом прошлой недели доллар США упал на 0,03%; несмотря на это, в прошлом году он по-прежнему сохраняет рост на 5,24%. Если мы сравним цифру с прошлыми днями, она объединяет три последовательных сеанса красными цифрами. Волатильность последних семи дней явно выше показателей, достигнутых за последний год (6,11%), поэтому она показывает большие изменения, чем общая тенденция в стоимости.

На ежегодной фотографии доллар США достиг максимума в 1,29 канадского доллара, а самый низкий уровень - 1,25 канадского доллара. Доллар США ближе к своей стоимости, чем к минимуму.

Канадский доллар

Канадский доллар является официальной денежной единицей Канады, он представлен под аббревиатурой CAD и подразделяется на 100 центов.

Следует отметить, что канадский доллар использовался практически на протяжении всей истории страны, после того как он заменил британский фунт стерлингов, испанский доллар и песо.

Это было 1 июля 1858 года, когда власти заказали чеканку первых канадских долларов, которые в последующие годы были переведены на десятичную систему. Однако до 1871 года монетарное объединение всех канадских провинций было одобрено для использования доллара, окончательно отменив золотой стандарт в 1933 году.

В настоящее время используются канадские монеты номиналом 1, 5, 10 и 25 центов, 1 и 2 доллара, выпущенные Королевским канадским монетным двором; с другой стороны, банкноты 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 долларов выпускаются Банком Канады и производятся в Оттаве.

В экономическом секторе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно подтвердила, что Канада прошла переломный момент и вступает в период умеренного роста после тяжелого удара, который нанесла пандемия коронавируса.

С другой стороны, Канаде также удалось позиционировать себя в качестве основного торгового партнера Соединенных Штатов в конце 2021 года с долей 14,5% от 15 основных партнеров страны.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Канада вырастет на 4,1% к 2022 году и к 2023 году - на 2,8%, что будет означать замедление темпов роста после 4,7% в 2021 году.

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