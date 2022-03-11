К 29-му свиданию Брентфорд и Бернли столкнутся

Благодаря хорошему результату в прошлый день хозяева будут ожидать большего того же после победы в предыдущий день. Со своей стороны, визит нуждается в триумфе после того, как они потерпели поражение на последней встрече.

Брентфорд победил «Норвич Сити» со счетом 3:1 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных матчах он 3 раза проигрывал и сравнял счет в 1 матче.

Бернли происходит от проигрыша на своем стадионе к «Челси» 0-4. В последних матчах он одержал 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.

Брентфорд и Бернли встретятся завтра в 12:00 (по аргентинскому времени). Матч за 29-й день чемпионата Англии - Премьер-лига 2021-2022 годов будет сыгран на стадионе сообщества Брентфорд.

Заведение занимает 15-е место с 27 очками и 7 победами, в то время как посетитель достиг 21 единицы и занял 18-е место в турнире.

Контролировать матч был назначен Пол Тирни.

Расписание Брентфорда и Бернли, в зависимости от страны

Аргентина: 12:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 10:00 часов

Мексика CST и Никарагуа: 09:00

MST в Мексике: 08:00 часов

PST в Мексике: 07:00 часов

Венесуэла: 11:00

Источник примечания и изображения: DataFactory