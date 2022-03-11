Мучительный триумф Бургодо в Обани, Роглич продолжает лидировать

Писающий спорт, 11 марта В мучительном и неопределенном конце француз Матье Бургодо (TotalEnergies) сумел спасти последний побег на несколько сантиметров, чтобы выиграть у команды на шестом этапе Париж-Ницца, проходившем между Куртезоном и Обанем, в день, который удерживал Примоза Роглича (Джамбо) Visma) с желтой майкой лидера. Смелая и амбициозная ставка Бургодо, скромного бегуна, родившегося 23 года назад на острове Нуармутье, что привело его к первой профессиональной победе. Заслуженный приз, однако, со всей неопределенностью в мире, потому что его побег на последних 8 км собирался пропасть на последних метрах из-за прожорливости безволосых отрядов. Спринтеры опоздали. Бургодо достиг этого подвига так едва, со временем 5h.33.06, в среднем 38,5 км/час. В то же время, что и основной состав, возглавляемый датчанином Мадсом Педерсеном (Trek Segafredo) и бельгийцем Wout Van Aert (Jumbo Visma). В ведущей группе испанец Иван Гарсия Кортина (Movistar) занял седьмое место. До последнего этапа этапа сохранилось первоначальное побег 6 гонщиков, в том числе швейцарца Movistar Йохана Джейкобса. Вместе они увенчали первый из 6 портов в меню, Col de Murs (2-й, 10,3 км до 4,2%), а взвод 4,45 минуты шел тихо, без какой-либо атаки. Три порта спустя, с отрывом чуть более 1 минуты, авантадилья достигла ключевой точки дня, Коль-де-л'Эспигулье (2,11 км до 4,4 процента). Француз Кореки и британский Холмс прибыли к подножию порта на несколько секунд Jabobs. Побег приговорен к отряду, контролируемому Джамбо и Треком, который весь день добивался победы. Сбежавшие увенчали горный перевал, пока на них охотилась большая группа. Спуск к финишу на 27 км, новый этап, но более короткий и захватывающий. С этим справился датчанин Сорен Краг Андерсен (DSM) с открытой серьезной атакой на спуске, которая разрезала взвод на тысячу секторов. За скандинавцами охотились в 15 Обань, но вечеринка продолжилась. На этот раз француз Матье Бургадо атакует с большим энтузиазмом, чем шансов на успех на последнем безрезультатном уровне. Но иногда и скромные тоже обнимают славу. Французский велосипедист открыл 18-секундный отрыв и выпустил órdago. За треком перестали стрелять в его поисках и Джамбо не сходил с ума от его интересов благополучно. Однако Кристоф Лапорт атаковал в группе преследователей 2.5 линии. Мечта Бургадо оказалась в опасности, который прошел мимо красного флага последних 1000 метров с 10 секундами аренды. У француза не было другого выбора, кроме как скрежетать зубами и оставить душу. Марабунта упал на него, они собирались его пожирать, но внезапно его победная мечта сбылась. На дюймы, но он выиграл справедливый приз. Для смелых и амбициозных. В общем зачете никаких изменений накануне этапа не царит с вершиной Турини в качестве цели. Роглич будет защищать желтую майку с 39 секундами впереди Саймона Йейтса (BikeExchange) и на 41 секунду впереди француза Пьера Латура (TotalEnergies), его ближайших соперников. Ион Изагирре встретится с десятым игровым днем на 2,01 минуте. Этот субботний этап проходит между Ниццей и Коль-де-Турини, протяженностью 155,2 км, что является решающим высоким финишем с подъемом к финишу через 15,2 км при среднем уклоне 7,2 процента.