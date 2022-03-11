Центральный банк Бразилии вводит более строгие правила для финтеха

Сан-Паулу, 11 марта Центральный банк Бразилии объявил в пятницу, что введет более строгие правила для платежных учреждений, что повлияет на «финтех-компании», такие как Nubank, среди других компаний. По словам бразильского эмитента, платежные учреждения будут иметь правила, которые будут пропорциональны их размеру и сложности, что на практике повлечет за собой более высокие требования к капиталу для более крупных компаний. Новый стандарт, который вступит в силу в следующем году, распространяется на финансовые конгломераты, возглавляемые платежными учреждениями, пропорциональность нормативных требований, применяемых к группам финансовых учреждений. Центральный банк уточнил, что новая структура «сохранит более легкое проникновение новых конкурентов в платежный сектор, чтобы повысить конкуренцию в системе и расширить доступ к финансовым услугам». Меры, принятые Центральным банком, являются ответом на спрос традиционных бразильских банков, которые осудили регуляторное неравенство, особенно в отношении цифровых банков, таких как Nubank. Nubank, основанный в Сан-Паулу колумбийским бизнесменом Дэвидом Велесом и имеющий 50 миллионов клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии, дебютировал в декабре прошлого года на Уолл-стрит как крупнейшая платформа финансовых услуг в Латинской Америке. ШЕФ Зад/ед/копия