Скульптура Ботеро выставлена на аукцион за 4,3 миллиона долларов и установила рекорд художника

Нью-Йорк, 11 марта скульптура Фернандо Ботеро «Человек на лошади» была продана в эту пятницу на аукционе латиноамериканского искусства Christie's в Нью-Йорке за 4,3 миллиона долларов, что стало рекордной ценой для колумбийского художника. Изделие, с которым несколько покупателей боролись около 10 минут, было оценено от 2 до 3 миллионов долларов, но в итоге цена молотка достигла 3,55 миллиона, сумма, которая при добавлении налогов и сборов составила 4,32 миллиона долларов. Это бронзовая скульптура высотой около 3,5 метров, цена которой выросла на 135% с тех пор, как она была продана самому высокому претенденту в ноябре 2016 года на аукционе Sotheby's, когда она достигла 1,84 миллиона долларов. Еще одним центральным элементом аукциона стала недавно обнаруженная картина мексиканца Диего Риверы, которая увеличила ожидаемую цену в четыре раза, когда она была продана за 4,1 миллиона долларов. Масло «Вышивальщик» было написано в 1928 году, но его местонахождение было неизвестно, пока оно не было найдено в американской семейной коллекции, где оно сохранилось практически с момента создания. «Вышивка «La embroidera», известная только по черно-белым фотографиям, сделанным вскоре после ее завершения, никогда не выставлялась», — пояснили аукционный дом о произведении Риверы, которое является данью уважения обычаям и ремеслам Мексики, а также работе женщин из числа коренного населения по сохранению этих традиций. Ботеро был не единственным латиноамериканским художником, который установил рекорд на этом аукционе Christie's, поскольку картина кубинца Томаса Санчеса также достигла невиданной ранее цены для художника и гравера и была продана за 1,8 миллиона долларов. «Прибытие ходока в лагуну», большая картина маслом, написанная в 1999 году, изображающая тропический пейзаж, явно превзошла ожидания экспертов аукционного дома, достигнув почти вдвое предполагаемой максимальной цены в 950 000 долларов. Кроме того, картина британско-мексиканской Леоноры Каррингтон «Аполлон в храме Майкла Рэйта» увеличила в пять раз расчетную максимальную цену, продав за 378 000 долларов. ШЕФ hc/фиксированный (фото)