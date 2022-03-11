Boric отзовет жалобы на протестующих в связи со вспышкой социальной вспышки

Сантьяго де Чили, 10 марта Министерства внутренних дел и юстиции новой администрации Чили, которая начнет свою работу в эти выходные, объявили в четверг, что они отзовут 139 жалоб на Закон о государственной безопасности, поданных в рамках социальной вспышки, которая в 2019 году заставили сотни тысяч людей протестовать против неравенства на улицах страны. Решение, объявленное будущими министрами Изкией Сичес и Марселой Риос, представляет собой далеко идущий жест, полный символизма, через несколько часов после того, как новый президент страны Габриэль Борик, молодой человек из студенческих и общественных протестных движений, принимает банду освободителя О'Хиггинса и становится президент самого молодого человека в стране. «После совместной работы новые министры Изкия Сичес и Марсела Риос объявили в качестве одной из первых мер правительства о немедленном отзыве 139 жалоб по Закону о государственной безопасности (LSE), поданных в рамках социальной вспышки», - поясняется в заявлении обоих. «Эта мера была предложением, воплощенным в правительственной программе президента Габриэля Борича и добивается, чтобы LSE не использовалась для несправедливых и несоразмерных преследований», - добавляет он. В записке также говорится, что «для жертв нарушений прав человека будет создана таблица возмещения ущерба, которую возглавит следующий заместитель министра Хайди Оберройтер». «С другой стороны, Министерство экономики будет поддерживать микро-, малых и средних трейдеров из пострадавших секторов в контексте проявлений социальной вспышки, которые непосредственно понесли серьезный ущерб своим источникам работы», - подчеркивает он. В этом плане и «в рамках инклюзивной программы восстановления будут выделены ресурсы для возрождения пострадавших районов и территорий, тем самым гарантируя, что они снова станут доступными для предпринимательства. Для правительства избранного президента Габриэля Борика важна политическая воля к восстановлению доверия и продвижению к социальному миру», — заключают они. В марте 2020 года Национальный институт прав человека (INDH) заверил, что 460 человек получили травмы глаз, 35 из них с необратимой взрывной потерей и 425 травмами глаз. Агентство также установило, что за более чем 100 дней протестов и репрессий полиции более 2100 человек получили огнестрельные ранения, 51 из них огнестрельные, в дополнение к тысячам других, которых пришлось лечить от вдыхания слезоточивого газа. По данным центра журналистских исследований CIPER, по меньшей мере 77 человек все еще находятся в тюрьме. ШЕФ джм/ммм/лл