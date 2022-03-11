Boric отзовет жалобы на протестующих в связи со вспышкой социальной вспышки

Miles de manifestantes protestan en la Plaza Italia, rebautizada como "Plaza de la Dignidad". EFE/Alberto Valdés/Archivo

Министерства внутренних дел и юстиции новой администрации Чили, которая начнет свою работу в эти выходные, объявили в четверг, что они отзовут 139 жалоб на Закон о государственной безопасности, поданных в рамках социальной вспышки, которая в 2019 году привела к протесту сотни тысяч людей против неравенства на улицах страны.

Решение, объявленное будущими министрами Изкией Сичес и Марселой Риос, представляет собой далеко идущий жест, полный символизма, через несколько часов после того, как новый президент страны Габриэль Борик, молодой человек из студенческих и общественных протестных движений, принимает банду освободителя О'Хиггинса и становится самый молодой президент страны.

«После совместной работы новые министры Изкия Сичес и Марсела Риос объявили в качестве одной из первых мер правительства о немедленном отзыве 139 жалоб по Закону о государственной безопасности (LSE), поданных в рамках социальной вспышки», - поясняется в заявлении обоих.

«Эта мера была предложением, воплощенным в правительственной программе президента Габриэля Борича и добивается, чтобы LSE не использовалась для несправедливых и несоразмерных преследований», - добавляет он.

В записке также говорится, что «для жертв нарушений прав человека будет создана таблица возмещения ущерба, которую возглавит следующий заместитель министра Хайди Оберройтер».

Новый президент Чили Габриэль Борик

«С другой стороны, Министерство экономики будет поддерживать микро-, малых и средних трейдеров из пострадавших секторов в контексте проявлений социальной вспышки, которые непосредственно понесли серьезный ущерб своим источникам работы», - подчеркивает он.

В этом плане и «в рамках инклюзивной программы восстановления будут выделены ресурсы для возрождения пострадавших районов и территорий, тем самым гарантируя, что они снова станут доступными для предпринимательства. Для правительства избранного президента Габриэля Борика важна политическая воля к восстановлению доверия и продвижению к социальному миру», — заключают они.

В марте 2020 года Национальный институт прав человека (INDH) заверил, что 460 человек получили травмы глаз, 35 из них с необратимой взрывной потерей и 425 травмами глаз.

Агентство также установило, что за более чем 100 дней протестов и репрессий полиции более 2100 человек получили огнестрельные ранения, 51 из них огнестрельные, в дополнение к тысячам других, которых пришлось лечить от вдыхания слезоточивого газа.

По данным центра журналистских исследований CIPER, по меньшей мере 77 человек все еще находятся в тюрьме.

(С информацией из EFE)

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