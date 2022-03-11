Борич обещает сделать все возможное в первых словах на посту чилийского президента

Сантьяго де Чили, 11 марта новый президент Чили, прогрессивный Габриэль Борич, пообещал в эту пятницу, что сделает все возможное в свой срок, через несколько минут после вступления в должность в Сенате, в прибрежном городе Вальпараисо. «Мы сделаем все возможное, чтобы подняться на вызовы, с которыми мы сталкиваемся как страна», - сказал он в кратких заявлениях на выходе из Верхней палаты, где в торжественной церемонии принял президентский оркестр и принял присягу. В мероприятии приняли участие парламентарии от всех партий и большое представительство глав государств и правительств со всего мира. «Трудно найти слова. Я собираюсь отправиться в город сегодня днем с Пласа-де-ла-Конститусьон», - добавил он. Борик, бывший левый депутат парламента и бывший студенческий лидер, стал в эту пятницу, в возрасте 36 лет, самым молодым и самым голосующим президентом в истории страны. Он освободил бывшего правого президента Себастьяна Пиньеру от должности. Лидер коалиции между Широким фронтом и Коммунистической партией Борис воспользовался своими первыми словами на посту президента, чтобы также поблагодарить присутствующих журналистов. «Большое спасибо прессе, которая делает существенную работу, всегда подвергая сомнению власть», - сказал он. Сегодня днем Борик должен вернуться в Сантьяго и произнести свою первую официальную речь в качестве президента перед чилийским народом с одного из балконов Паласио-де-ла-Монеда, резиденции исполнительной власти. По мнению экспертов, новое правительство знаменует начало новой политической эры, поскольку Борич является первым президентом, который не входит в два крупных центральных блока, правивших с момента возвращения к демократии в 1990 году, и является самым левым со времен Сальвадора Альенде (1970-1973). ШЕФ пнм/джм/дмт (фото) (видео)