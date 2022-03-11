«Boric, мой друг, люди с тобой», надежда просыпается в Чили

В пятницу надежда и радость смены политического поколения в Чили вызвали эйфорию среди десятков тысяч последователей нового президента Габриэля Борича, бывшего студенческого лидера, который в 36 лет стал президентом овациями, типичными для поп-звезды.

«Борик, мой друг, народ с тобой», — бесконечно пела толпа после долгого ожидания первой речи Борича в качестве президента на площади Пласа-де-ла-Конститусьон, которая предшествует дворцу Ла-Монеда в Сантьяго.

«Спасибо, храбрый юноша», — гласил баннер Амайи Гутьерес, 52-летней администратор. «Я пришел посмотреть на этого мальчика, который поможет ему сделать хорошо», - сказал он AFP на площади под 30 градусов по Цельсию, без всякого оттенка.

Возможности, преобразования, обещания и изменения - это слова, которые повторяются среди тех, кто толпился возле резиденции правительства, чтобы увидеть, как новый президент проходит мимо после церемонии принятия командования в Конгрессе в Вальпараисо.

«От этого нового правительства я ожидаю равных возможностей, прав для всех. Я не хочу, чтобы мне что-то давали, а скорее, чтобы корт был подходящим для всех», - сказал 33-летний инженер по менеджменту Хосе Луис Карраско.

Пары, семьи с детьми и одинокие люди ждали с мобильными телефонами в руках, с тревогой опираясь на заборы безопасности, надеясь, что левые подойдут к ним, чтобы поприветствовать их, пожать им руки и передать им добрые пожелания.

«Президент, мы с вами», «Борский, очень сильный, михито», - говорится на баннерах, многие из которых выполнены в сиреневом или зеленом цвете, которые обозначают новые феминистские движения, которые беспрепятственно поддерживали самого молодого президента в истории Чили, обещая правительство, которое будет «феминистским, экологическим и постепенным реформированием».

«Я надеюсь, что эти четыре года станут одним из преобразований, что я смогу выполнить то, что он обещал, и что это может быть совместный период. И я надеюсь, что она выполнит обещание создать феминистское правительство, что для женщин будет больше равенства», — заявила 29-летняя Кэрол Ривера.

— Сомнения, неуверенность —

Ожидания также были омрачены неопределенностью некоторых, кто наблюдал за этой средой издалека.

«Надеюсь, Борич понимает, что за эти 32 года (с момента возвращения к демократии) мы добились прогресса в Чили, нам не нужно все менять», - заявила 68-летняя врач Сильвия Гальегос, которая признается, что голосовала за Борича, потому что «никогда бы не проголосовала за правых».

«Это напоминает мне о том, когда (социалист Сальвадор) Альенде прибыл в 1971 году, подобно пылу и энтузиазму», - сказал он с хмурым взглядом.

От моментов эйфории он перешел к тишине, затем к нервному ропоту и снова к ложным крикам «! Скоро!» который поднял настроение и флаги, чтобы вновь обратить внимание на радиостанции и социальные сети, которые транслируют информацию о том, куда направляется президентская делегация.

Даже пара пожилых людей прокомментировали атмосферу, в которой они жили: «Вы видели, как пришел папа», имея в виду визит Иоанна Павла II в 1987 году.

Приезжает машина, и люди с волнением спрашивают: «Кто это, кто это?» Он - Джорджо Джексон, новый министр по связям с парламентом, и люди приветствуют его как рок-звезду, дрель для того, что ждет Борича.

Но когда приезжает партнер президента Ирина Караманос, овации впечатляют.

Солнце и температура начинают падать, когда крики с соседних улиц объявляют о приближении нового президента. Несмотря на то, что многие ожидали в близлежащих кварталах, кабриолет, на котором находился Boric, все время стоящий и машущий рукой, движется очень медленно, но не останавливается, и он не приближается к людям.

Он достигает площади Пласа-де-ла-Конститусьон, напротив Ла-Монеды, спускается с Форд Галактики, и люди всех возрастов бегут и стараются быть как можно ближе. Boric начинает экскурсию по площади, не полной людей, хотя и полных энтузиазма, которые ждут с символического балкона первую президентскую речь Борича.

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