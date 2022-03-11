Правительство Бора обещает повысить минимальную зарплату в 2022 году после смены командования

Сантьяго, Чили, 11 марта министр финансов Чили Марио Марсель объявил о своем намерении сделать первое повышение минимальной заработной платы в 2022 году, через несколько минут после того, как взял на себя портфель и прогрессивный Габриэль Борич был приведен к присяге в качестве президента. Покинув Сенат, где состоялась церемония передачи власти, Марсель пояснил, что будет добиваться увеличения минимальной заработной платы с 350 000 (более 430 долларов) до 500 000 песо (свыше 620 долларов) в качестве «обязательства для горизонта четырех лет правления». Но в то же время, по его словам, «будет первый шаг, который будет очень важным, и он состоится в течение этого года», хотя и не уточнил, насколько будет самый непосредственный подъем. «Сейчас не время вдаваться в детали, но ясно, что мы хотим дать и добиться значительного прогресса на пути к этой цели», - сказал он. Избрание Марселя, бывшего президента Центрального банка и борца за бюджетную консолидацию, стало явным намеком на центр со стороны Борич, бывшего студенческого лидера и бывшего депутата, который возглавляет коалицию между Широким фронтом и Коммунистической партией. В соответствии со своими предыдущими выступлениями держатель портфеля подчеркнул, что они работают «над экономической повесткой дня» для борьбы с инфляционным сценарием, вызванным пандемией COVID-19. Он также подчеркнул важность проведения налоговой реформы, одного из великих обещаний программы Boric, которая выступает за укрепление государственных услуг за счет увеличения налоговых поступлений на 8 процентных пунктов ВВП. «Мы собираемся продвинуть некоторые фискальные определения того, что требуется законом, таких как 90-дневный период для определения траектории фискальной политики четырех лет правления», - сказал он. В 36 лет Борич освободил от ответственности правого Себастьяна Пиньеру и стал самым молодым и самым голосующим президентом в истории страны в эту пятницу. Для экспертов Борское правительство знаменует начало новой политической эры, поскольку молодой президент является первым президентом, который не входит в два крупных центральных блока, правивших после возвращения к демократии в 1990 году, и является самым левым со времен Сальвадора Альенде (1970-1973). ШЕФ пнм/ссб/копия