Boric: инвеститура, полная символов новой эры в Чили

Сантьяго де Чили, 11 марта Президентский оркестр, сотканный «революционными» швеями, завтрак с лидерами района перед церемонией, костюм без галстуков, жертва полицейского насилия в качестве специального гостя и женщина за рулем Ford Galaxie, которая проведет вас через улицы Сантьяго. Чили начинает новую политическую эру, изменение как по форме, так и по глубине во главе с прогрессивным Габриэлем Боричем, который вступил в должность в эту пятницу как самый молодой президент в истории страны - ему всего 36 лет - и первый не входит в два крупных центральных блока, правивших с момента возвращения к демократия в 1990 году. «Его инвеститура - это послание открытости, разнообразия и инклюзивности. Цель состоит в том, чтобы добиться серьезных разногласий с уходящим правительством и настаивать на том, что это не просто смена командования, а изменение цикла», - сказал Эфе Маурисио Моралес из Университета Тальки. Для Клаудии Хайсс из Чилийского университета «Борик очень осведомлен о символическом измерении своего прихода к власти и постоянно заботился о том, чтобы дать признаки того, что это не отнимает его от общественности». «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ» ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ОРКЕСТР В отличие от уходящего президента Себастьяна Пиньеры, заказавшего свою президентскую группу в Париже, Борич сделал выбор в пользу небольшой и скромной мастерской, расположенной в жилом районе на окраине Сантьяго, где группа швей, уставших от шаткости торговли, основала Революционную Текстильный союз (Siretex) в разгар волны протестов 2019 года. «Думаю, он выбрал нас, потому что хочет показать, что будет работать с обычными людьми и, прежде всего, с женщинами. Я могла бы выбрать уважаемого портного», — сказала Эфе Марта Гатика, пресс-секретарь профсоюза. СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК Перед торжественной и официальной церемонией в Зале почета Сената, в прибрежном городе Вальпараисо, Борич решил начать день с завтрака с несколькими общественными лидерами, понимая, что большая часть его политического капитала находится на улицах. «Мне 84 года, я приношу вам письмо, написанное жителями моего города», - сказал один из участников мероприятия в соседнем Винья-дель-Мар. ПРОЩАЙ ГАЛСТУК Аллергия на формальное платье, Борич полирует свой стиль, поскольку он преобладал в президентской гонке. Ничего не осталось от его диковинных стрижек, с гребнями, стружкой и гривами, и его полупуговичных клетчатых рубашек, которые он носил, когда ворвался в парламент в 2014 году. Теперь она интегрировала пиджаки, белые или синие рубашки в свой «образ», и волосы всегда расчесываются, но есть формализм, который она отказывается включать: галстук. Как и ожидалось, Борич взял верх без нее. ДАНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ ВСПЫШКИ Среди личностей, которых бывший студенческий лидер лично пригласил на свою инаугурацию, был Густаво Гатика, молодой человек, который ослеп после того, как получил два выстрела в лицо во время акции протеста в ноябре 2019 года. «Гатика олицетворяет неограниченное уважение прав человека, что является одной из важных осей этого правительства, и Борич также хочет напомнить, что он тоже исходит из социальной мобилизации и что двигателем перемен, которым он руководит, была социальная вспышка», - сказала Эфе Изабель Кастильо из Католического университета и Сеть политологов. Он также пригласил большую группу представителей различных коренных народов, которым во время церемонии дал актуальный и беспрецедентный кивок: «Да, народу и народам Чили, я обещаю». ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ В другом беспрецедентном жесте Борич решила, что карабинеры NCO Лорена Сид будет тем, кто проедет Ford Galaxie 500 XL по улицам Сантьяго в пятницу днем, с которым она прибудет в Ла-Монеду, чтобы произнести свою первую речь в качестве президента. «В эту новую эпоху женщины занимают новые места, которые они не занимали, не потому, что не хотели этого делать, а потому, что их не оставили», — добавила Кастильо. С пятницы Борис возглавляет первый кабинет, в котором было больше женщин, чем мужчин в Северной и Южной Америке (14 против 10), и впервые в истории Чили назначил женщину, возглавляющую влиятельное портфолио внутренних дел, независимого врача Изкию Сичес. В знак этой приверженности равенству большая часть женщин в кабинете министров пришла на инаугурацию в сиреневом или фиолетовом цвете, цвета феминистской борьбы: «Это будет частью нашего руководства. Наши дочери не одиноки, наши матери, наши бабушки», — заявила новый представитель правительства Камила Вальехо. Мария Мур