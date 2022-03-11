Болсонару говорит, что повышение уровня топлива приведет к остановке грузовиков в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 10 марта президент Жаир Болсонару заявил в четверг, что высокие цены на топливо, которые были скорректированы сегодня в стране, спровоцируют забастовку дальнобойщиков, подобную забастовке 2018 года, когда сектор поднял оружие, вызвав серьезный кризис дефицита по всей Бразилии. После почти двух месяцев без корректировки цен на топливо, бразильская государственная компания Petrobras объявила сегодня о повышении цен на бензин на 18,8% и на 24,9% на дизельное топливо, наиболее используемое водителями грузовиков, что было истолковано как прямое следствие влияния российского вторжения в Украину на международный рынок нефти. «Цена дорогая. Там много дальнобойщиков, которые собираются остановиться. Я знаю, и мне очень жаль. Это прекратится, потому что оно больше не несет этого налогового бремени», — заявил президент в еженедельной прямой трансляции в социальных сетях. Узнав о новых значениях топлива в южноамериканской энергетике, основные лидеры грузовиков раскритиковали повышение, и некоторые из них уже объявили забастовку. Один из ее лидеров, Вандерлей Алвес, заявил, что с четверга вечером и с завтрашней пятницы будут остановки как минимум в четырех штатах: Сан-Паулу, Парана, Мату-Гросу и Пара, по словам обозревателя Моники Бергамо из газеты Folha de Sao Paulo. Со своей стороны, Уоллес Ландим, еще один лидер сектора, заявил, что не будет необходимости объявлять забастовку, потому что «Бразилия автоматически остановится», после того как он заявил от правительства Болсонару, о котором, по его словам, не выполнил обещание избежать скачков топлива. Хотя Алвес уже объявил об остановке дальнобойщиков в некоторых регионах страны, Ландим и другие лидеры выступают против этой идеи и подумывают вместо того, чтобы созвать демонстрацию в знак протеста против высоких цен на топливо. Если безработица пройдет, серьезный кризис нехватки топлива, продовольствия и товаров, который страна пережила в 2018 году, может повториться, когда сектор простоял почти две недели из-за цен на дизельное топливо и парализовал всю страну. ШЕФ мат/лл