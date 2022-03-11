Боливия уверена, что ее аргументы подтвердят ее «суверенитет» над Силалой

Габриэль Романо Ла-Пас, 11 марта «многолетняя работа», «научные исследования» и обзор «всех предшествующих» вселяют уверенность Боливии в требовании, которое Чили подало в Международный суд в Гааге (МС), чтобы подтвердить свой «суверенитет» в водах Силалы, водной системы, расположенной в Андском нагорье и которые разделяют обе страны. «У нас достаточно элементов для защиты наших интересов (...), мы уверены в своих аргументах и позиции, которую мы собираемся занять в суде», - сказала Эфе Эмерсон Кальдерон, директор Стратегического директората морского спроса, Силалы и международных водных ресурсов (Diremar). Обе страны снова встретятся в международных судах с 1 по 14 апреля, чтобы столкнуться с фазой устных аргументов по иску, который Чили подала в Международный суд в 2016 году в Международный суд против Боливии. Чили стремится предотвратить препятствование поступлению этих вод на свою территорию, утверждая, что Силала является международной рекой, в то время как Боливия утверждает, что на самом деле это источники, которые возникли в ее границах и которые были направлены железнодорожной компанией в 1920 году для того, чтобы следовать курсу, не являющемуся натуральный. ШАГИ В CIJ Кальдерон пояснил, что слушания по этому спору, которые начнутся в апреле, будут касаться «не только иска Чили», но и «встречных исков», которые Боливия подала в 2018 году. Вначале ожидается вмешательство истца, за которым последуют заседания, в ходе которых Боливия ответит, чтобы «обосновать свою защиту», а затем представить свои требования, чтобы Чили наконец ответила на них, пояснил чиновник. Кальдерон также указал, что затем будет «второй этап», на котором будут допрошены ученые, работавшие на каждую из сторон, которые будут отвечать на запросы юристов обеих стран, а затем «второй раунд устных аргументов». «Мы ожидаем, что (приговор) будет вынесен в конце этого года или в начале следующего года», - сказал директор Diremar. ВСТРЕЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ Кальдерон заявил, что встречные требования Боливии «основаны на национальном суверенитете». Не вдаваясь в подробности, он повторил, что позиция указывает на то, что воды Силалы «являются боливийской собственностью» и что страна «имеет право решать, поддерживать или сохранять эти каналы». Он также заверил, что в случае нахождения «согласованного решения» оно должно быть подвергнуто «компенсации». Он подчеркнул, что «все предшествующие события», такие, как расследования или национальные положения по этому вопросу, «были приняты во внимание» многопрофильной группой боливийских экспертов по совету международной группы, «обладающей значительным опытом в судебных разбирательствах». НОВЫЙ ДВУСТОРОННИЙ МОМЕНТ Отвечая на вопрос о том, может ли близость между президентами Боливии Луисом Арсе и Чили Габриэлем Бориком стать альтернативой этому спору, Кальдерон сказал, что «всегда открыта дверь для разрешения любого спора» по дипломатическим каналам. Однако он отметил, что боливийская юридическая команда «сосредоточена» на том, чтобы столкнуться с обвинениями в МС в апреле. Именно президент Арсе отправился в Чили на инаугурацию Борича в эту пятницу, а затем они проведут встречу для обсуждения интересующих вопросов. Отношения между двумя странами были напряженными в последние годы из-за требования Боливии к Международному Суду в 2013 году, чтобы Чили открылась для переговоров о суверенном выходе в море. Однако в 2018 году суд постановил, что Чили не имеет этого обязательства вести переговоры, хотя Боливия поняла, что это решение не препятствует дальнейшим попыткам диалога в будущем. ШЕФ грб/лнм/л (видео)