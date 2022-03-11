Шумер: Высшие выборы Байдена будут «справедливыми» по отношению к латиноамериканцам

Вашингтон, 11 марта Известный судья Кетанджи Браун Джексон, избранный Джо Байденом в Верховный суд США, является человеком с большим сочувствием, который будет «справедливым» по отношению к тем вопросам, которые больше всего волнуют латиноамериканское сообщество, сказал Efe лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. «Она человек большого сопереживания и, когда видит, что с кем-то обошлись несправедливо, она хочет это исправить», - сказал Шумер, встречавшийся с магистратом несколько дней назад. Сенатор от Нью-Йорка считает, что большая часть латиноамериканского сообщества в Соединенных Штатах, насчитывающая почти 60 миллионов человек, годами не получала справедливого отношения по таким вопросам, как здравоохранение, образование, иммиграция и другие вопросы. Перед лицом этих несправедливостей она считает, что ответом Брауна будет эмпатия, поскольку она обладает особой способностью понимать людей, по словам Шумера. Сенатор льстил Джексону, которого охарактеризовал как человека с «блестящей» судебной карьерой и которого все обожают, даже те, кто не согласен с его идеями. В случае одобрения Сенатом Браун станет первой афроамериканкой, занявшей одно из девяти пожизненных мест в Верховном суде США за 232-летнюю историю. Слушания по рассмотрению назначения Брауна начнутся 21 числа этого месяца, и цель Шумера состоит в том, чтобы сенат в полном составе одобрил кандидатуру судьи в первую неделю апреля, прежде чем сенаторы покинут Вашингтон на пасхальные каникулы. Путь должен быть относительно легким, потому что демократы имеют 50 мест, и им просто нужно такое количество поддержки, чтобы одобрить кандидатуру. Шумер уверен, что, кроме того, «большое количество» республиканцев поддержит Джексона. Три консерватора — Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз и Линдси Грэм — проголосовали в прошлом году за то, чтобы Джексон занял свою нынешнюю должность в Апелляционном суде округа Колумбия, поэтому основное внимание уделяется этим трем сенаторам. ШЕФ уд/фунт/копий (фото) (видео)