Байден призовет отменить преференциальный торговый статус России

(Bloomberg) Президент Джо Байден призовет в пятницу прекратить нормальные торговые отношения с Россией, расчистив путь для повышения тарифов на российский импорт, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Его объявление об отмене торговых привилегий приходит совместно с лидерами Группы семи и Европейского союза, заявили в народе.

Президент не может в одностороннем порядке изменить торговый статус России, потому что эти полномочия принадлежат Конгрессу, где демократические и республиканские законодатели призывали к отмене.

Приостановление нормальных торговых отношений с Соединенными Штатами, то, что другие страны называют статусом наиболее благоприятствуемой нации, поставит Россию в ситуацию, аналогичную ситуации в таких странах, как Куба и Северная Корея. Это позволит США ввести значительно более высокие тарифы на Россию, чем они применяются к другим членам Всемирной торговой организации, основополагающим принципом которой является недискриминация и равное отношение ко всем членам.

Как и США, другие страны, призывающие к отмене российского вторжения в Украину, пройдут через свои собственные процессы, говорят люди.

Согласно данным Международного валютного фонда, составленным Bloomberg, Россия гораздо больше зависит от ЕС, чем от США, продавая около трети своего экспорта блоку по сравнению с 5%, которые она отправила в США в 2020 году.

Байден планирует обсудить «действия по привлечению России к ответственности», включая объявление торговых преференций, которое состоится в 10:15 утра пятницы, сообщает Белый дом.

На прошлой неделе Европейский союз заявил, что стремится ликвидировать статус наиболее благоприятствуемой нации России, в то время как Канада отозвала статус России.

Лидеры Палаты представителей и Сената настаивали на отмене преференциальных торговых отношений, но ранее на этой неделе положение закона Палаты представителей, запрещающего импорт российских энергоносителей, было отменено.

В четверг вечером Сенат проголосовал за принятие закона, предусматривающего выделение 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и помощь в области безопасности в ответ на нападение России на Украину.

Администрация Байдена работала с союзниками и информировала Конгресс об этих переговорах, но законодатели раскритиковали Белый дом за призывы к отмене этого положения во время переговоров.

Оригинальное примечание:

Байден намерен потребовать прекращения привилегированного торгового статуса России (2)

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