За мостом и Вилла-де-Лейва: пять нетрадиционных планов, которые нужно сделать в Бояке

Земля мантов имеет истории, традиции и малоизвестные места, которые путешественники, осмелившиеся исследовать ее, будут поражены всем, что она может предложить. По этой причине во время экскурсии по некоторым деревням Бояка Infobae Colombia из первых уст узнала о некоторых достопримечательностях и туристических планах, которые, хотя часто не так распространены, заставят вас больше путешествовать по Бояке. Вот наше руководство.

1. Между винами и колоколами в Nobsa

На изображении три типа колоколов, сделанных Серхио Тристанчо. Процесс завершения каждого из них занимает три месяца. Фото: Даниэла Галло Идальго - Infobae Colombia

В восьми километрах от центра муниципалитета Нобса, среди холмов и больших зеленых зон, скрывается «единственное место в мире, где звонят вручную», колокольня.

Там, с 4 утра Серхио Тристанчо каждый день делает колокола, торговля, которая была в его семье уже шесть поколений. «Эта торговля была в моей семье более 200 лет, передавалась из одного поколения в другое», - сказал он Infobae Colombia, заявив, что ее подготовка настолько точна, что даже увидев или послушав их, вы можете сказать, была ли она изготовлена одним из его предков.

На изображении формы колоколов, сделанные Серхио Тристанчо. Фото: Даниэла Галло Идальго - Infobae Colombia

Как путешественник, вы также можете принять участие в этом ремесле, посетив демонстрационные семинары с Тристанчо или с двумя другими колокольчиками в муниципалитете, которые расскажут вам о процессе изготовления этого артефакта. Кроме того, в деревне вы сможете увидеть самый большой колокол в Латинской Америке, только что созданный этим нобсано.

Самый большой колокол в Латинской Америке был построен в Нобсе три года назад. Он весит 1250 кг и имеет высоту два метра и ширину один метр. Фото: Даниэла Галло Идальго - Infobae Colombia

Если вы любитель вина, вы также можете воспользоваться посещением Кампанарио, чтобы посетить виноградник Marqués de Puntalarga, где вы можете попробовать более 23 видов вин, а также попробовать «сырные доски, сочетания и фирменные блюда винных стран», как Алехандра Тристанчо, секретарь, рассказал об этом месте СМИ.

2. Размещение в колониальном стиле, спа-центр и термальный день в Пайпе

На снимке вход в «Отель Hacienda Salitre», дом, в котором Симон Боливар ночевал два дня в 1819 году. Фото: Даниэла Галло Идальго - Infobae Colombia

Строительство началось в конце XVI века и впервые открылось в 1712 году. Отель Hacienda Salitre, построенный в колониальном стиле, известен исторически благодаря тому, что в нем в течение двух дней жил освободитель Симон Боливар.

«Когда Боливар выиграл (битву на болоте Варгаса) со своими 14 лансерами, семья Ортиса привезла их сюда, и им дали дом, который они использовали как убежище и больницу, в то время как он планировал подвиг пойти на мост Бояка. Согласно устной традиции, Боливар был здесь 3 и 4 августа 1819 года», — рассказал Infobae Colombia администратор отеля дон Педро Васкес.

Часовня Сан-Антонио-де-Падуя, в которой хранятся религиозные памятники XVIII века. Фото: Даниэла Галло Идальго - Infobae Colombia

Помимо исторической и архитектурной привлекательности, посетители также могут остановиться в доме, если они хотят остановиться в той же комнате, где останавливался Боливар, насладиться термальным бассейном, спа-салоном, турецкими банями или покататься на лошадях и прогуляться с гидом.

Но если у вас есть всего пара часов и вы хотите полностью расслабиться, вы можете отправиться в термальный парк Пайпа. Отель расположен на 4 километре вдоль дороги Пайпа-Пантано де Варгас, где вы сможете насладиться массажем, гидротерапией, термальным спа-центром и биомедицинским циклом, каждый из которых предлагает различные расслабляющие мероприятия.

В термальном парке Пайпа вы найдете пузырьковые кровати, которые сделают микромассаж по всему телу. Фото: Даниэла Галло Идальго - Infobae Colombia

3. Мастерские по резьбе на угле и экскурсия по церкви с изображением дьявола в Топаге

На изображении одно из изделий ручной работы, вырезанных углем, сделанное в Топаге. Фото: любезно предоставлено секретариатом культуры Карлоса Нувана - Топага

Почти в 90 километрах от Туньи, столицы Бояки, находится Топага, муниципалитет, посвященный сельскому хозяйству и животноводству, но особенно известный тем, что превращает уголь в ремесленные изделия.

В 1991 году журналистка Мария Тереза Эрран — жена бывшего министра Хуана Камило Рестрепо — отправилась в Топагу, чтобы сделать репортаж об угольных шахтах. Там он подчеркнул сложное положение детей и молодых людей, которые работали на этом месте, как рассказал этому СМИ министр культуры муниципалитета Карлос Нуван.

Во время своего пребывания в городе коммуникатор познакомилась с лидером общины Флоро Альваресом Диасом, который предложил ей идею поиска альтернативы работе, чтобы вытащить молодых людей из воронок. Так, согласно сообщению Нувана Infobae Colombia, при поддержке Министерства шахт в Топаге родилась резьба по углю.

«В 1995 году Топага стал пионером этого культурного самовыражения. В том году Топага выиграла национальный конкурс детских кроваток с угольной кроваткой», - сказал этому СМИ министр культуры Топага.

На изображении процесс высечки угля в Топаге. Фото: предоставлено Карлосом Нуваном - Секретариат культуры Топаги

С тех пор это культурное самовыражение распространилось по всему муниципалитету, и сегодня женщины, дети и взрослые являются скульпторами угля.

Если вы также хотите стать экспертом в резьбе по этому минералу, вы можете принять участие в одном из ремесленных мастерских в муниципалитете, просто отправившись в Музей угля или непосредственно в муниципалитет Топага, где вас отвезут к рабочим местам.

Посещая Топагу, нельзя не посетить церковь Непорочного Зачатия, в которой хранится образ огнедышащего дьявола, который Альварес рассказал этому СМИ, был установлен испанцами, чтобы научить коренное население «разнице между злом и добром».

На изображении огнедышащий дьявол, установленный внутри церкви Топага. Фото: любезно предоставлено секретариатом культуры Карлоса Нувана - Топага

4. Посещение тематического парка Guátika в Тибасосе

На снимке фламинго в парке Guátika. Фото: Тематический парк Guatika

Действующий 12 лет, в самом сердце Тибасосы находится единственный биопарк в департаменте Бояка. Это Guátika, вольер, в котором содержится около 850 животных около 90 видов.

Данты, пумы, ягуары и страусы — вот некоторые из образцов, которые люди смогут увидеть во время своего визита. «Животные живут в помещениях, где нет решеток, сетки, с соблюдением мер безопасности и контроля, но они чувствуют себя очень комфортно, потому что, кажется, находятся в своей естественной среде обитания», — рассказал Infobae Colombia Леонардо Мотта, руководитель проекта.

Многие животные, обитающие сегодня в Гуатике, были спасены из цирков. Фото: предоставлено биопарком Guatika

В парке также есть пять достопримечательностей, которыми могут насладиться посетители, такие как стрельба по линии, багги, стена для скалолазания и другие. Если вы хотите провести больше времени в помещении, вы также можете остановиться в бутик-отеле в Гуатике или провести свадебные приемы внутри.

5. Экскурсия по колумбийскому муниципалитету балонеро

Архивное изображение. Эта скульптура была установлена в 2006 году в честь Фройлана и Мануэля Ладино, пионеров в производстве шаров в Монги. Фото: Внешняя Colprensa

Монгуи, также известная как «столица национальных балов», производит мячи уже более 80 лет и обучает своих посетителей их изготовлению.

В этом муниципалитете в Бояке, расположенном примерно в 5-6 часах езды от Боготы, сегодня находится около 20 фабрик по производству шаров, шесть из которых, по данным Infobae Colombia, координатора культуры и туризма Монги Адрианы Ладино, шесть предоставляют экспериментальные услуги по проведению семинаров по балу.

Архивное изображение. Молодой человек делает бал в Монги. Фото: Внешняя Colprensa

По словам Ладино, каждая из фабрик проводит экскурсию по своим предприятиям, где они объясняют путешественникам процесс производства мяча, а затем отвозят их в мастерскую, где каждый из них делает свой собственный шар. Самое лучшее: вы можете оставить его себе.

Координатор культуры и туризма Монги сообщил Infobae Colombia, что семинары «длятся около часа и стоят в зависимости от разрабатываемого мяча. Мяч номер два (большой) стоит 25 000 песо. Есть еще один пинг-понг, который делает это за 10 000 или 8 000 песо. » Чтобы запланировать, вам просто нужно связаться с мэрией муниципалитета или музеем Балона, где они укажут фабрики, на которых доступна эта услуга.





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