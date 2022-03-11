Бензема: «Возможно, это мой лучший сезон»

Мадрид, 11 марта француз Карим Бензема был главным героем камбэка против «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, на пике которой, по его признанию, «мог бы стать» его «лучшим сезоном» с майкой «Реала», с которой он забил 309 голов, на один больше, чем Альфредо ди Стефано. «Не знаю, будет ли это мой лучший матч, потому что я также помню финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Если это так, то это из-за голов, потому что в очень важном матче их трое. Это камбэк, мы проиграли со счетом 0:2 в ничьей. Это был очень важный матч, но и для всех игроков. Это может быть мой лучший сезон, потому что каждый год я хочу сделать больше, чем предыдущий и сейчас я на хорошем треке», - сказал он в эфире «Реала» ТВ. «Я счастлива и горжусь. Но это из-за всей команды, это усилия каждого. Команда, люди, которые были на поле, люди, которые не выходили на поле и которые тоже помогают товарищам по команде. Также тренеры, болельщики. При всем этом это была волшебная ночь для всех», - добавил он. Бензема проанализировал тот факт, что он занял третье место в списке лучших бомбардиров клуба за все время: «Это мечта, потому что (Ди Стефано) - легенда Мадрида. Я помню свой первый день здесь, когда он был с президентом и обнял меня. Это легенда. Находясь на вашем месте, я очень горжусь, очень счастлива и дает мне больше сил, чтобы подняться выше. Он дал мне совет наслаждаться этим великим клубом», - вспоминал он. «Это очень важные цифры. Я записался в этот клуб, чтобы первым делом завоевать титулы. Я не планировал забивать голы, как сейчас, но я всегда хотел быть однажды внутри голов народа, мадридистов, и я думаю, что нахожусь на хорошем пути», - добавил он. «Когда я приехал, я был очень молод и не знал, что значит Мадрид, лучший клуб в мире. Он приехал из Лиона и был очень счастливым молодым человеком. Но у меня всегда была мысль о том, что однажды я хочу добиться успеха здесь. Мало-помалу, и теперь, когда я полностью понимаю, что такое Мадрид, я иду в правильном направлении. Я чувствую себя как дома. Мне очень нравится Мадрид, люди и страна. Люди со мной в порядке, и я наслаждаюсь каждым днем здесь, на тренировках и в играх», - сказал он. Следующее испытание «Реал Мадрид» состоится в следующий понедельник на стадионе Майорки в Ла-Лиге Сантандер, где он опережает «Севилью» на восемь очков. «Это Лига, нам нужны очки, у нас есть преимущество, но мы должны оставаться такими. У нас много уверенности после матча «ПСЖ», но сейчас это лига, это что-то другое и еще один соперник и мы должны идти на это», - сказал он.