«Бенфика» не может бороться с Визелой (1-1)

Лиссабон, 11 марта Бенфика не сумел сегодня пройти ничью (1-1) против скромного Визелы на Estadio da Luz, в матче, который он играл с одним человеком меньше с 7-й минуты, и это может увести его еще дальше от вершины турнирной таблицы. В начале 26-го тура португальской лиги «Орлы» набрали только одно очко и занимают третье место с 58, на девять отставая от лидера Порту и на три после «Спортинга», которые могут увеличить свое преимущество, если выиграют свои обязательства на этой неделе. «Бенфика» сразу выиграла 10 из-за изгнания марокканца Аделя Таарабта после тяжелого боя над Кики Афонсо. Визеле удалось выйти вперед в 65 с голом бразильца Кассиано, но через десять минут португалец Энрике Араужу в первом футболе, в который он играл после скамейки запасных, положил ничью. Ничья оставляет Визелу четырнадцатым в таблице с отрывом в четыре очка по позициям, которые могут быть выбыванием дивизиона. «Бенфика» также проиграет на следующий день - Эшторилу - одному из своих фигур, уругвайскому бомбардиру Дарвину Нуньесу, из-за накопления желтых. Во вторник «орлы» отправляются в Амстердам на второй раунд 16-го раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (2-2 в первом матче).