Баррос Скелотто включает Матиаса Галарсу в состав Парагвая

Асунсьон, 11 марта Полузащитник Матиас Галарса, выступающий за бразильца Васко Да Гама, стал новинкой состава парагвайской футбольной команды, объявленной в эту пятницу аргентинцем Гильермо Барросом Скелотто. 20-летний футболист присоединится к команде Albirroja, которая примет Эквадор 24 марта, а через пять дней встретится с Перу. Кроме того, по данным Футбольной ассоциации Парагвая (АПФ), братья Оскар и Анхель Ромеро, Роберто Фернандес, Андрес Кубас, Себастьян Феррейра и Блас Риверос выделяются в списке игроков из-за рубежа, которые возвращаются в национальную сборную. В конкурсе участвуют референты команды, такие как защитник Густаво Гомес из бразильского Палмейраса и полузащитник Мигель Альмирон из английского Ньюкасла и защитник «Валенсии» Омар Альдерете, на этот раз единственный представитель испанской лиги. Матч против Эквадора состоится на стадионе Антонио Аранда в Сьюдад-дель-Эсте. В этот день аргентинский тренер Густаво Альфаро «Три» надеется получить свой билет в Катар, которого было бы достаточно для ничьей. 29 марта Парагвай встретится с Перу на Национальном стадионе в Лиме. В этом матче Albirroja попрощается с южноамериканскими квалификациями. Те, кого возглавляет Баррос Скелотто, являются предпоследними, с 13 единицами в турнирной таблице. Бразилия и Аргентина, которые лидируют в турнирной таблице, уже получили квалификацию на чемпионат мира в Катаре. Список звонящих: Вратари: Антони Силва (Пуэбла-Мексика), Роберто Жуниор Фернандес (Ботафого-Бразилия), Анхель Гонсалес (Порту — Португалия). Защитники: Густаво Гомес (Палмейрас-Бразилия), Роберт Рохас (Ривер Плэйт-Аргентина), Жуниор Алонсо (Краснодар — Россия), Фабиан Бальбуэна (Динамо Москва — Россия), Омар Альдерете (Валенсия — Испания), Блас Риверос (Брондбю-Дания). Полузащитники: Ричард Санчес (Америка-Мексика), Андрес Кубас (Ним-Франция), Хосе Флорентин (Велес Сарсфилд-Аргентина), Матиас Вильясанти (Гильдия-Бразилия), Оскар Ромеро (Бока Хуниорс-Аргентина), Матиас Галарса (Васко да Гама, Бразилия), Мигель Альмирон (Ньюкасл-Англия), Хесус Медина (ЦСКА) Россия). Нападающие: Себастьян Феррейра (Хьюстон Динамо-США), Анхель Ромеро (Круз Азуль — Мексика). ШЕФ фунт/автомобиль