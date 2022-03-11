Баргил выигрывает 5-й этап Тирренско-Адриатического моря, Погакар продолжает лидировать

Французский альпинист Уоррен Баргил выиграл в эту пятницу в одиночку на 5-м этапе Тирренско-Адриатического моря в брейкере длиной 155 км между Сефро и Фермо, а словенец Тадей Погакар остается лидером за два дня до конца гонки.

Участник побега из 12 бегунов, который сформировался в ста километрах от финиша, Баргиль дважды атаковал за последние пять километров финального подъема, пока не остался один и не одержал победу.

Французский альпинист явно показал себя самым сильным бегуном из сбежавших, особенно в последние три километра подъема, включая 800-метровый пандус на 21% уклоне.

Это 7-я победа в гонке французского велогонщика, но первая на WorldTour с 2017 года, когда он прошел два этапа в памятном Тур де Франс.

В общем зачете существенных изменений не произошло, и Pogacar удерживает 9-секундное лидерство над бельгийцем Remco Evenepoel.

Как и следовало ожидать, итальянец Филиппо Ганна, специалист по борьбе с часами, не выдержал темпа альпинистов и уступил место на временном пьедестале голландцу Тимэну Аренсману, который теперь на 43 секунды отстает от словенца.

Эквадорец Ричард Карапас (Ineos), дистанцировавшийся накануне и с «желудочной инфекцией», по словам его команды, не вышел на выход.

В субботу будет сыгран этап ферзя с двумя восхождениями на Монте Карпенья (средний уклон от 6 км до 9,9%), который должен будет определить окончательную классификацию, поскольку последний этап, в воскресенье, ровный, и победа обычно будет за спринтером.

- Классификация 5-й ступени:

1. Уоррен Баргил (от/Архея — Самсик) 3 ч 39:53.

(средняя: 42,5 км/ч)

2. Ксандро Меурисс (BEL) на расстоянии 10 секунд.

3. Симона Веласко (Италия) 14.

4. Нелсон Оливейра (POR) 15.

5. Ричи Порте (ВЫКЛ.) 26.

6. Тадей Погакар (SLO) 28.

7. Йонас Винджегор (ден) 28.

8. Энрик Мас (ESP) 28.

9. Ремко Эвенпол (Бельгия) 28.

10. Джай Хиндли (AUS) 28.

- общая классификация:

1. Тадей Погакар (ОАЭ ОАЭ) 18 ч 17:08.

2. Ремко Эвенпол (БЕЛ/ДЕК) a 9.

3. Тимэн Аренсман (НДР/ДСМ) 43.

4. Йонас Винджегард (Ден/ЮМ) 45.

5. Мигель Анхель Лопес (COL/AST) 1:00.

6. Ричи Порте (ВЫКЛ/ИН) 1:00.

7. Тао Гегеган Харт (ГБР/НИС) 1:02.

8. Джай Хиндли (АС) 1:06.

9. Энрик Мас (ЕСП/МОВ) 1:11.

10. Уилко Келдерман (НЕД/БОР) 1:14.

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