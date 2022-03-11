Барселона решила принять у себя парусный спорт Copa América в 2024 году

Барселона, 11 марта Город Барселона выдвинул свою кандидатуру на проведение Кубка Америки в 2024 году, самого важного соревнования по парусному спорту в мире, подтвердили Efe муниципальные источники. Кандидатура Барселоны, которую выдвигает La Vanguardia, одобрена городским советом Барселоны, Женералитатом, Провинциальным советом и портом Барселоны, и Глобальная ассоциация Барселоны принимала самое непосредственное участие в ее подготовке. Городской совет Барселоны также сообщил организаторам мероприятия, что оно получает максимальную поддержку со стороны частного сектора. С целью организаторов Кубка Америки Барселона будет использовать свой опыт в организации крупных спортивных мероприятий и всевозможных мероприятий, от Олимпийских игр 1992 года до Всемирного мобильного конгресса, а также станет туристическим направлением мирового класса.