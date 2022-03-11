Барбара де Региль может вернуться на телевидение с «Rosario Tijeras 4»

После того, как третий сезон Rosario Tijera 3 прибывает в августе 2019 года, Барбара де Региль поделилась через свой аккаунт в Instagram, что она ведет переговоры о том, чтобы сняться в четвертой партии хитовой мелодрамы вместе с Мемо Куэвой, продюсером TV Azteca.

По этому случаю Барбара де Региль динамично задала вопросы и ответы с Гильермо Куэвой в своем аккаунте в Instagram, и хистрионист воспользовался возможностью, чтобы с энтузиазмом повторить то, что сделал продюсер сериала. Там обе стороны намекнули, что достигли соглашения о том, чтобы она возобновила свою роль Росарио Тихераса.

Мемо Куэвас в историях, воспроизведенных Де Регилем, отметил, что они будут работать вместе, чтобы довести постановку до успешного завершения после принятия последователями: «Я также хочу Rosario Tijeras 4. Мы будем работать, чтобы все стороны были счастливы и это можно было сделать реальностью», - написал он.

Следует напомнить, что четвертая партия не планировалась, на что указал Флор Рубио, ведущий Venga la Alegría в Espectacular Formula. Но в течение первой недели марта создатель контента выступил на шоу, организованном журналистом шоу, которое привлекло внимание нескольких последователей сериала.

«Насколько я знал, нет продолжения Росарио Тихераса; или, по крайней мере, это была идея, когда они закончили последний сезон [...] На самом деле, именно поэтому контракт Барбары де Региль отпускается, и она идет работать в Telemundo», - сказал Флор Рубио после визита Региля в VLA.

Хотя слухи о четвертом сезоне Росарио Тихераса уже усилились ранее, после того как Барбара де Региль поделилась в своих историях в Instagram фотографией с исполнительным директором Azteca и написала: «Как бы упал Росарио Тихерас 4?»

Барбара де Региль вернется в новом сезоне Росарио Тихераса (Фото: Instagram)

Это было в 2016 году, когда Росарио Тихерас был выпущен на экраны TV Azteca, который позже также будет доступен на платформе Netflix. Мелодрама была адаптацией одноименной колумбийской мыльной оперы, но сделанной в 2010 году, которая, в свою очередь, была адаптацией романа Хорхе Франко, написанного под тем же названием.

В случае мексиканского производства было 3 сезона, которые закончились в конце 2019 года. В знаменитом сериале Барбара де Региль была главной героиней в роли Росарио Тихерас и такими великолепными актерами, как Хосе Мария де Тавира, Эрнан Мендоса, Кристиан Васкес и другие.

В конце февраля мексиканская актриса поделилась в интервью телеканалу Morning Imagen Televisión, Sale el Sol, что хотела бы сниматься в более международных или национальных постановках, но это связано с ее талантом, а не из-за количества подписчиков, которые она имеет в социальных сетях. сети.

Актриса уже подняла, что хотела бы вернуться к актерскому мастерству в шоу Sale el Sol Фото: Instagram @barbaraderegil

«Мне это не нравится, потому что я влиятельный человек, но я в первую очередь актриса, то есть, влиятельный человек произошел со мной естественно, я не искала его, но сначала я актриса, потом нет, тебя для этого нанимают не отец, и я думаю, что важен талант, этого никогда не случалось со мной и мной думаю да, я был бы немного обижен, если бы это зависело от подписчиков, несмотря на то, что у меня много, это было бы как... Важна ли моя актерская работа?» , сказал он для программы, организованной Густаво Адольфо Инфанте.

Она также подчеркнула, что не против, чтобы ее запомнили по роли Розарио Тихерас: «Нет, не совсем, я открыла свой диапазон, мне все равно, если есть те, кто упражняется и Барбара и что Барбара - мама, Барбара - актриса, я женщина, которая открывает двери для всего и Мне нравится учиться на всем и быть всем». закончился для Sale el Sol.

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