Бангу и Фламенго измеряются по дате 11

В прошлый день визит одержал победу и добавил 3 к 3 в качестве хозяина. Хозяева проиграли и будут стремиться исправить ошибки этого матча, чтобы вернуться на тропу триумфа.

Бангу падает с 1 до 4 перед Боавиштой. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 2 и 1 сыграл вничью.

Фламенго победил Васко да Гама со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 3 победы и 1 ничью.

Бангу и Фламенго встретятся завтра в 19:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий 11-й дате чемпионата Бразилия - Кариока 2022 года, пройдет в Маракане.

Визит всегда был выше в последних 5 матчах, которые он сыграл против местной команды на турнире.

Руководить матчем выбран Бруно Мота Коррея.

Время Бангу и Фламенго, в зависимости от страны

Аргентина: 19:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:30

Мексика CST и Никарагуа: 16:30

Mexico Mexico Most: 15:30

PST в Мексике: 14:30 вечера

Венесуэла: 18:30

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