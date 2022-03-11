Бангу и Фламенго измеряются по дате 11

В прошлый день визит одержал победу и добавил 3 к 3 в качестве хозяина. Хозяева проиграли и будут стремиться исправить ошибки этого матча, чтобы вернуться на тропу триумфа.
Бангу падает с 1 до 4 перед Боавиштой. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 2 и 1 сыграл вничью.
Фламенго победил Васко да Гама со счетом 2:1. За последние несколько дат он одержал 3 победы и 1 ничью.
Бангу и Фламенго встретятся завтра в 19:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий 11-й дате чемпионата Бразилия - Кариока 2022 года, пройдет в Маракане.
Визит всегда был выше в последних 5 матчах, которые он сыграл против местной команды на турнире.
Руководить матчем выбран Бруно Мота Коррея.
Время Бангу и Фламенго, в зависимости от страны
- Аргентина: 19:30
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:30
- Мексика CST и Никарагуа: 16:30
- Mexico Mexico Most: 15:30
- PST в Мексике: 14:30 вечера
- Венесуэла: 18:30
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