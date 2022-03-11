Avianca восстанавливает 104 пилота, уволенных после забастовки 2017 года

В четверг колумбийская авиакомпания Avianca объявила, что восстановит 104 летчика после пяти лет выполнения их контрактов в рамках забастовки рабочих в 2017 году. Соглашение между авиакомпанией и Колумбийской ассоциацией гражданских авиаторов (ACDAC) было объявлено на встрече с Министерством труда и Национальной ассоциацией работодателей (ANDI).

«Восстановление наших пилотов — это еще один шаг к созданию Avianca для всех», — сказал Адриан Нойхаузер, президент и генеральный директор Avianca. Представитель авиакомпании подчеркнул, что они смогли начать диалог с ACDAC, «чтобы найти согласованное и пагубное решение этого вопроса, делая правильные вещи для компании, ее людей и для страны, чтобы смотреть вперед и устойчиво расти с рабочей средой, основанной на социальном диалоге».

Следует напомнить, что забастовка 2017 года длилась 51 день, в течение которой было отменено 10 000 рейсов, пострадали более 300 000 пассажиров и 109 пилотов были расторгнуты; из них 104 приняли возмещение, которое было официально объявлено 10 марта Министерством труда.

С 15 января авиаторы начали этап обучения техническим и человеческим факторам и завершится в декабре 2022 года. Как только этот процесс будет завершен, они снова смогут летать вместе с компанией.

Министр труда Анхель Кустосио Кабрера приветствовал соглашение, достигнутое Avianca и ACDAC после трех месяцев переговоров. «Это положительно влияет на культуру трудовых отношений компании, одновременно укрепляя социальный диалог как элемент укрепления доверия, улучшает рабочую среду, что явно влияет на социально-экономическое развитие страны», - сказал портфельный управляющий.

Со своей стороны, президент ANDI Брюс Мак Мастер отметил, что мероприятие имеет большое значение для Колумбии. «Как страна, у нас было много конфликтов, и единственный способ их разрешить — это сесть за стол переговоров, чтобы создать условия, которые позволят нам двигаться вперед. Я поздравляю стороны за то, что они набрались смелости, чтобы пилоты и их семьи, компания и страна преуспели», - сказал профсоюзный лидер.

Avianca объявила, что расширит свой парк 88 новыми самолетами Airbus

Avianca подтвердила, что добавит в свой парк 88 новых самолетов семейства A320neo европейского производителя Airbus, чтобы к 2025 году насчитывать более 130 самолетов и, таким образом, расширить свою деятельность до более чем 200 маршрутов, большинство из которых будет осуществляться от точки к точке.

Соглашение, в соответствии с которым самолеты A320neo постепенно пополнят парк авиакомпании в период с 2025 по 2031 год, также оставило открытой дверь для авиакомпании, чтобы получить возможность приобрести еще 50 дополнительных самолетов.

«Это хорошая новость для нашей компании, наших сотрудников и наших клиентов, учитывая, что семейство A320neo является самым передовым однопроходным парком с точки зрения эффективности, надежности и комфорта. Этот приказ подтверждает, что мы продолжаем делать необходимые инвестиции для роста нашей сети в соответствии с нашим бизнес-планом», — сказал главный финансовый директор Avianca Рохит Филип.

Как пояснил президент Airbus для Латинской Америки и Карибского бассейна Артуро Баррейра, среди характеристик этого нового парка самолетов будут двигатели нового поколения, Sharklets и аэродинамика. Это позволит сэкономить на 20% топлива и снизить выбросы CO2 по сравнению с предыдущим поколением самолетов Airbus.

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