Теракт в Сан-Хуан-Нуэво: 32 человека арестованы и 43 человека получили огнестрельное оружие

После столкновения объединенных картелей с общественной охраной Сан-Хуан-Нуэво-Парангарикутиро власти штата арестовали 32 гражданских лица, участвовавших в актах насилия, у которых было 43 единицы огнестрельного оружия, некоторые из которых использовались исключительно мексиканскими вооруженными силами.

В заявлении Генеральной прокуратуры штата Мичоакан (FGE) сообщается, что папка с расследованием, связанная с насильственными событиями, зафиксированными утром в этот четверг, 10 марта, уже открыта:

«Генеральная прокуратура штата Мичоакан (FGE) опубликовала папку с расследованием событий, зафиксированных в этот четверг в муниципалитете Нуэво-Парангарикутиро, в результате которых погибли пять человек, в результате чего были арестованы 32 человека с огнестрельным оружием для исключительного использования», - говорится в заявлении.

Он также объявил, что на месте происшествия присутствовали элементы федеральной безопасности, поскольку после получения оповещения о безопасности прокуратура уведомила Секретариат национальной обороны (Седена) и Национальную гвардию (GN), корпорации, которые отправились в Сан-Хуан-Нуэво для оказания поддержки КГЭ.

Задержанные будут расследованы ФГР (Фото: SSP-Michoacán)

Прибыв на место происшествия, власти поняли, что преступная группа взяла под контроль Дворец муниципального правительства, где вооруженные гражданские лица столкнулись с пулями со своими соперниками:

«Там было подтверждено, что вторжение было связано с тем, что преступная группа захватила помещение муниципального президента, в это время произошла конфронтация с другими людьми, в результате которой скончался один из подозреваемых членов ячейки, прибывший на место происшествия», - сообщили в прокуратуре. сообщается.

После выполнения протоколов реагирования на вооруженные нападения властям на обоих уровнях правительства удалось восстановить контроль над помещениями Муниципального дворца, арестовав 32 вооруженных человека, захвативших здание.

«После возвращения муниципальных объектов были арестованы 32 человека, предположительно являющиеся членами преступной группы, и получили 37 длинных пистолетов, 5 пистолетов, пулемет 50 калибра и 15 взрывных устройств, а также тактическое снаряжение», - говорится в сообщении агентства.

В дополнение к убитому, о котором сообщили власти, четыре трупа были обнаружены в государственных учреждениях; эксперты из местной прокуратуры взяли показания и подняли тела, чтобы передать их в Службу судебно-медицинской экспертизы (Семефо), где их, как ожидается, опознают.

Пять мирных жителей были убиты во время вооруженного вторжения (Фото: SSP Michoacán)

Все задержанные были переведены федеральными войсками в Морелию, столицу штата, для передачи в распоряжение Генеральной прокуратуры (FGR), которая проведет соответствующие расследования, чтобы «определить обстоятельства, при которых события были зафиксированы, и разъяснение».

Согласно информации, предоставленной Infobae México, вооруженная преступная группа, связанная с United Cartels, вторглась в муниципальный центр Сан-Хуан-Нуэво-Парангарикутиро около 8 часов утра этого четверга, 10 марта, для проведения военных действий против гражданских лиц в общине, которая сохранила контроль безопасности населения.

После взятия под контроль Муниципального дворца элементы общественной охраны отреагировали на агрессию и сумели отразить нападение предполагаемых преступников. Впоследствии нападавшие были окружены силами безопасности и безуспешно пытались скрыться, поскольку их преследовали жители образования, которые обеспечили им безопасность.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



