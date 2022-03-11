Атлетико Марте хочет выйти из последнего места в матче с Чалатенанго

После победы в предыдущем матче команда гостей прибыла мотивированной к этому противостоянию. Ваш соперник будет стремиться к лучшему результату после поражения в последнем матче чемпионата.

Атлетико Марте падает со счетом 0:1 против Исидро Метапана. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и проиграл 3.

Чалатенанго происходит в результате победы над Муниципалем Лименьо со счетом 1:0. Он провел 4 игры, не потерпев поражений.

в. Марс и Чалатенанго будут измерены завтра в 18:00 (время Аргентины). Матч, приуроченный к 12-му дате турнира Сальвадор - Клаусура-2022, будет проведен на Национальном стадионе Хорхе Магико Гонсалеса.

В истории турнира последние 5 поединков благоприятствуют визиту, который добавляет 2 победы, в то время как остальные 3 матча завершились вничью.

Расписание Атлетико Марте и Чалатенанго, в зависимости от страны

Аргентина: 18:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:00

Мексика CST и Никарагуа: 15:00

MST в Мексике: 14:00 PST в Мексике: 14:00

PST в Мексике: 13:00

Венесуэла: 17:00

Источник примечания и изображения: DataFactory