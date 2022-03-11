Атлетико побеждает Кадис перед поездкой на Олд Траффорд

БАРСЕЛОНА (AP) — Жоао Феликс сохранил свою романтику с целью и помог «Атлетико Мадрид» воспользоваться своим домашним статусом, чтобы обыграть «Кадис» 2-1 в пятницу, в матче испанской Ла Лиги.

Победа придает уверенности команде во главе с Диего Симеоне перед решающим поединком в Лиге чемпионов Европы против «Манчестер Юнайтед».

После борьбы за большую часть кампании «Атлети» выглядит лучше всего за несколько месяцев после четырех побед в Ла Лиге, прерванных всего пару недель назад ничьей в испанской столице, 1:1 против «Юнайтед».

Команда Колхонеро посетит Олд Траффорд во вторник, во втором раунде 1/8 финала.