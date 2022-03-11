В феврале в Никарагуа произошло не менее 104 нападений на свободу прессы

Манагуа, 11 марта В феврале прошлого года в Никарагуа произошло не менее 104 нападений на свободу прессы, включая осуждение двух журналистов, критикующих правительство президента Даниэля Ортеги, сообщила в пятницу региональная сеть Voces del Sur. В феврале усилилась «судебная практика» журналистов, молчание источников новостей и принудительное изгнание никарагуанских журналистов, предупреждает Voces del Sur. Организация представляет собой региональную сеть организаций гражданского общества в Латинской Америке, которые работают в координации с целью поощрения и защиты свободы прессы и выражения мнений, доступа к информации и безопасности и защиты журналистов. Согласно отчету этой сети, созданной в 2017 году, было задокументировано в общей сложности 104 случая нарушения свободы прессы: 85 были совершены против СМИ и 19 против отдельных лиц. ДВА ЖУРНАЛИСТА БЫЛИ ОСУЖДЕНЫ Среди наиболее ярких случаев — осуждение двух журналистов по Закону о защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира, который называет их «предателями родины». Первым был Мигель Мора, который баллотировался на пост президента Никарагуа от оппозиции, прежде чем был заключен в тюрьму в июне прошлого года и приговорен к 13 годам тюрьмы за преступление, заключающееся в сговоре с целью подрыва национальной целостности. Мора является основателем, владельцем и бывшим директором телеканала «100% Noticias», который был закрыт правительством Ортеги в контексте социально-политического кризиса, который переживает страна с апреля 2018 года и который теперь транслируется на цифровой платформе. Вторым стал Мигель Мендоса, арестованный 21 июня 2021 года и приговоренный к 9 годам тюрьмы за то же преступление, что и Мора. «Мендоза — спортивный летописец с более чем 30-летним стажем. Его адвокат заявил, что задержанный находится в штрафном изоляторе с момента заключения, подвергался пыткам, допросам и не смог воссоединиться со своей несовершеннолетней дочерью», — заявил Voices del Sur. В случае с Мендосой, добавил он, прокуратура представила в качестве доказательств твиты и посты в Facebook, в которых летописец поделился своими взглядами на социально-политическую ситуацию в стране. ШЕСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ ПОКИНУЛИ НИКАРАГУА Voices del Sur также зафиксировали шесть случаев, когда журналисты были вынуждены отправиться в изгнание из-за отсутствия безопасности, с которой они столкнулись в журналистской практике в Никарагуа, и усиления судебной практики со стороны правительства в отношении независимой прессы. «Список становится все длиннее, учитывая, что по меньшей мере 62 журналистам пришлось экспатрироваться с июня 2021 года по февраль 2022 года», - сказал он. Сеть также отметила, что изгнанный спортивный хронист Хулио Харкин заявил, что руководство Radio Corporación, где он работал до отъезда из страны, решило не выпускать какой-либо контент, критический в адрес правительства, и что, в соответствующих случаях, его попросили сосредоточиться исключительно на его спорте контент. Ранее эта станция отменила трансляцию нескольких программ, критикующих государственное управление страны, в том числе Onda Local и Confidencial Radio, отмечает Voces del Sur. «От Voces del Sur мы сожалеем, что важные пространства, которые борются за свободу выражения мнений, прессы и информации, продолжают закрываться», - добавил он. С другой стороны, эта сеть упомянула, что телеканал «Condega Vision» закрыл свои двери в феврале, «став вторым средством массовой информации, прекратившим свою деятельность в 2022 году». Нападения на журналистов и независимые СМИ возросли после массовых протестов против президента Ортеги в апреле 2018 года. С тех пор Никарагуа переживает социально-политический кризис, в результате которого погибло не менее 328 человек, согласно данным Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ), хотя местные агентства увеличили цифру до 684 человек, а правительство признает 200 человек и осуждает предполагаемую попытку переворота. ШЕФ лфп/гф/ла