Арсенал-Велес и Платенсе-Патронато откроют 6-ю дату Кубка профессиональной лиги: время, ТВ и расстановки

Начинается новый день Кубка профессиональной лиги, и постепенно у групп появляются четкие кандидаты для борьбы за место в четвертьфинале соревнований. В эту пятницу состоится два матча, которые откроют шестой день конкурса лучших полетов: «Арсенал де Саранди» примет Велеса, а Платенсе встретится с Патронато в Висенте Лопесе.

АРСЕНАЛ ПРОТИВ. ВЕЛЕС

«Арсенал» будет стремиться защитить своего непобежденного в Саранди против Велеса (@fotobairesarg)

Присутствие Велеса в Кубке профессиональной лиги привлекает внимание иерархией, которую он имеет в составе, и ожиданиями, которые были вокруг тех, кого возглавлял Маурисио Пеллегрино до начала соревнования. После четырех раундов без побед он попытается вернуться на тропу триумфа, посетив всегда сложный «Арсенал» в Саранди. Матч начнется в 19.15 с судейства Нестора Питана и телевидения TV Pública, ESPN и Fox Sports Premium.

Те, кто находится на Виадуке, испытывают нерегулярность: выигранный матч, две ничьи и два поражения. Однако сила «Арсенала» на его корте - реальность, и на данный момент он забил все свои очки у Хулио Умберто Грондоны. По этой причине Леонардо Маделон будет стремиться укрепить местный статус и подтвердить великое достижение, достигнутое в последний день против Лануса. Тренер не планирует никаких изменений, и те, кто сыграл вничью с Гранетом, начнут игру с первой минуты.

Со стороны Фортина вереница раненых, добавленная к жертвам на рынке последнего прохода, сломала прочную основу, которую обнаружил технический директор. Хорошей новостью является то, что команда Liniers восстанавливает двух футболистов: Лаутаро Джаннетти в центре отставания и Сантьяго Касереса, чтобы взять под контроль полузащиту. Принимая возвращение упомянутых выше, Пеллегрино сохранит тех же главных героев, которые встречались с Эстудиантесом де Ла Плата на 5-й дате.

Вероятные образования:

«Арсенал»: Аксель Вернер; Кристиан Чимино, Игнасио Гарильо, Гонсало Гонсало Гоньи, Дамиан Перес; Лукас Брочеро, Дардо Милок, Мауро Питтон, Факундо Крушски; Александр Диас, Себастьян Ломонако. DT: Леонардо Маделин.

Велес: Лукас Ойос; Томас Гидара, Дамиан Фернандес, Лаутаро Джаннетти, Франсиско Ортега; Николас Гараяльде, Сантьяго Касерес, Лука Орельяно, Сантьяго Кастро; Лукас Янсон, Лукас Пратто. DT: Маурисио Пеллегрино.

Хора: 19,15

Стадион: Хулио Умберто Грондона.

Рефери: Нестор Питана.

Телевидение: Общественное телевидение, ESPN и Fox Sports Premium.





ПЛАТЕНСЕ VS. ПАТРОНАЖ

Кальмар хочет забраться на стол, а паттерн стремится выбраться из-под дна (@fotobairesarg)

Старт Платенсе был многообещающим в качестве лидера группы 1 до четвертого свидания, где он проиграл Банфилду минимум. На следующий день он упал с Унионом де Санта-Фе, чтобы остаться в середине таблицы и теперь ждет победы, чтобы приблизиться к квалификационным позициям. С противоположной стороны появляется Патронато, который набрал всего одно очко и премьера техника в надежде поднять голову. Матч начнется в 21.30 с арбитража Ариэля Пенеля и спортивного телевидения TNT.

Те, кто возглавляет Клаудио Спонтон, уверены, что смогут снова оказать давление на верхнюю часть турнирной таблицы и иметь непревзойденные шансы против нижней части таблицы. Единственное изменение, которое тренер запланировал в связи с последней датой падения с Tatengue, - это уход травмированного Аугусто Шотта и въезд Николаса Моргантини на правую полосу.

Покровитель получил замену за отставку Ивана Дельфино в четвертый тур Кубка профессиональной лиги и является Факундо Сава. На последнем этапе в Quilmes, его первый состав, чтобы посетить Calamar, выберет Джонатана Эрреру над Лукасом Баррио, а Валентин Перейра войдет для Фабио Васкеса на правом крыле в поисках начала добавлять, чтобы ему не пришлось иметь дело со средними показателями в конце года.

Вероятные образования:

Платенсе: Хорхе де Оливера; Николас Моргантини, Хайбрани Руис Диас, Кевин Андраде, Хуан Инфанте; Иван Гомес, Эрнан Ламберти; Игнасио Шор, Франц Гонсалес Мехия, Брайан Мансилья; Гонсало Бергессио. DT: Клаудио Спонтон.

Патронаж: Матиас Мансилья, Рауль Лосано, Леонель Мосевич, Хуан Крус Гуасоне, Факундо Кобос; Валентин Перейра, Габриэль Гудиньо, Николас Кастро, Себастьян Медина; Джонатан Эррера, Александр Себастьян Соса. DT: Факундо Сава.

Хора: 21.30

Стадион: город Висенте Лопес.

Рефери: Ариэль Пенел.

ТВ: ТНТ Спорт.

Таблица лидеров: