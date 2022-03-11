Арока и Пасуш де Феррейра встречаются друг с другом на 26-м свидании

Обе команды будут стремиться к победе, чтобы подняться в турнирной таблице после поражения в матче, который каждая играла в предыдущий день.

Арока не хочет жалеть об очередном падении: 0:2 завершил свой матч против «Спортинга» Лиссабон. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 2 и 1 сыграл вничью.

Пасуш де Феррейра проигрывает на своем стадионе Порту со счетом 2:4. В последних матчах он одержал 2 победы, 1 поражение и 1 ничью.

Арока и П. Феррейра встретятся завтра в 15:00 (по аргентинскому времени). Матч за 26-й чемпионат Португалии - Премьер-лига 2021-2022 годов будет проведен на Муниципальном стадионе в Ароке.

В последних 5 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители выиграли 1 возможность и закончили вничью 4 матча.

Заведение занимает 15-е место с 22 очками и 5 победами, а посетитель достиг 27 единиц и занимает 11-е место в турнире.

Расписание работы Arouca и Paços de Ferreira, в зависимости от страны

Аргентина: 15.00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 13:00

Мексика CST и Никарагуа: 12:00

Мексика MST: 11:00

PST в Мексике: 10:00

Венесуэла: 14:00

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