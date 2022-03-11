Аргентинская актриса Тельма Фардин добивается правосудия в Бразилии по делу об изнасиловании

Аргентинская актриса Тельма Фардин посещает Сан-Паулу «в поисках справедливости», после отмены федеральным судом процесса изнасилования в отношении ее бывшего коллеги Хуана Дартеса, который ее законные представители попытаются отменить в эту пятницу на слушаниях с магистратами.

«Я пришел за личным и коллективным правосудием», — рассказал AFP Фардин, которая со среды впервые с начала судебного процесса против Дартеса, которого он обвиняет в сексуальном насилии во время гастролей в Никарагуа в 2009 году, когда она была несовершеннолетней.

«Очень важно быть здесь, чтобы быть уверенной, что я сделала все, что могла», — добавила 29-летняя актриса.

В феврале федеральный суд Сан-Паулу отменил начатый в ноябре судебный процесс против Дартеса на заключительных стадиях, посчитав, что он должен проходить в суде штата Сан-Паулу, не закрывая разбирательство и не оправдывая актера.

Дартес переехал в Бразилию, страну своего происхождения, после публичного доноса Фардина в 2018 году, и его судят здесь, потому что Конституция не допускает экстрадицию граждан. Он всегда отрицал обвинения.

В эту пятницу новая команда адвокатов Фардина во главе с Карлой Жункейрой, бразильским специалистом по международному праву и гендерным вопросам, вместе с государственным прокурором, выступающим в качестве истца, попытается предотвратить возвращение к нулю судебного процесса и его продолжение на федеральном уровне.

«Судьи проигнорировали в своем постановлении статью Конституции, в которой говорится, что все дела, представляющие интерес для профсоюза, передаются федеральному правосудию. Это случай международного права, в котором бразильское государство должно реагировать на действия других стран», — пояснил Жункейра, имея в виду международное сотрудничество в деле между властями Никарагуа, Аргентины и Бразилии.

Если не удастся обратить вспять отмену процесса, стратегия будет продолжаться по «двум параллельным путям: идти в Федеральный верховный суд, который консолидировал судебную практику, и борьба в суде штата за ускорение процесса», сказал он.

На момент аннулирования девять свидетелей, включая Фардина, дали показания на дистанционном процессе, который был прерван до дачи показаний Дартеса.

Фардин называет себя «ревиктимизированной» «институционализированной извращенной игрой, с жертвой, преследующей своего преступника по всему миру за справедливость».

По окончании судебного процесса он все еще ожидает «осуждающего судебного решения», чтобы избежать «чувства непоправимой безнаказанности».

По словам Жункейры, обвиняемому трудно отбывать наказание, учитывая истекшее время.

Помимо массовой поддержки, которую она получила в своей стране, актрису приветствовали феминистские коллективы, такие как бразильская Mulheres Group и местное движение Me Too.

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