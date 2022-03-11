Президент Аргентины заявил, что Boric станет «большим толчком» для Латинской Америки

Вальпараисо (Чили), 11 марта Президент Аргентины, левый Альберто Фернандес заявил в пятницу, что новый президент Чили Габриэль Борич представляет собой «большой толчок» для Латинской Америки. «У меня самые лучшие ожидания (по поводу правительства Борского). Для Латинской Америки это большой толчок, потому что он президент, который думает о регионе и это делает нас очень счастливыми», - сказал Фернандес после церемонии смены командования в чилийском сенате в Вальпараисо. То, что есть 36-летний президент, добавил он, - это «большой вызов и большая заслуга Чили, что она доверяла этой молодежи». «Я знаю его, и у меня есть лучшие ожидания (...) Чили дорожит хорошим будущим», - сказал он. Аргентинский правитель является одним из 16 иностранных властей, которые присутствовали на инаугурации бывшего депутата и бывшего студенческого лидера Габриэля Борича, самого молодого и самого избираемого президента в истории страны, который в эту пятницу освободил от ответственности правого Себастьяна Пиньеру. «Чилийцы должны быть очень счастливы сегодня, потому что они пережили моменты больших социальных потрясений и решили дискуссию об институтах, и это заслуга (...) Это хорошо говорит о демократическом качестве страны», - добавил он. Что касается отношений между двумя странами, Фернандес подчеркнул, что Чили и Аргентина «имеют неразрывную связь, которую невозможно разорвать». «Мы, аргентинцы, полны решимости забыть два Copas America, которые победили нас», - пошутил он. На церемонии также присутствовали другие лидеры иберо-американских левых сил, такие как вице-президент правительства Испании Иоланда Диас, президент Перу Педро Кастильо и президент Боливии Луис Арсе. По мнению экспертов, правительство Борского района знаменует собой начало новой политической эры, поскольку молодой президент является первым президентом, который не входит в два крупных блока, правивших с момента возвращения к демократии в 1990 году, и является самым левым со времен Сальвадора Альенде (1970-1973). ШЕФ пнм/ммм/дмт