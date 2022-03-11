Аргентинские депутаты одобряют соглашение с МВФ, и дебаты проходят в Сенате

Буэнос-Айрес, 11 марта Палата депутатов Аргентины одобрила в пятницу законопроект, который уполномочивает исполнительную власть подписать новую программу с Международным валютным фондом (МВФ) по рефинансированию долгов в размере 45 миллиардов долларов, поэтому инициатива будет обсуждаться на следующей неделе в Сенате. Законопроект был одобрен в нижней палате 202 голосами, 37 против и 13 воздержавшихся после марафонской сессии, которая началась рано днем четверга и закончилась рано утром в эту пятницу. Инициатива сопровождалась большинством членов блока Хунтос пор эль Камбио, крупнейшей оппозиционной коалиции Аргентины, и значительная часть проправительственного Фронта Тодоса, поскольку самый жесткий сектор кирхнеризма, объединенный с вице-президентом и председателем Сената Аргентины Кристиной Фернандес, проголосовал против соглашение с МВФ. В правящей партии 28 депутатов проголосовали против и 13 воздержались. Между тем, левые отвергли новый пакт на том основании, что новая программа продленных помещений станет «корректировкой», которая выпадет на рабочий класс, в то время как либертарианцы также проголосовали против этого, утверждая, что для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита частный сектор будет наказан с более высокими налогами. Оба депутата присоединились к президенту Альберто Фернандесу и сторонникам «Хунтоса за перемены», которые поддержали проект, поставили под сомнение политику, которая должна быть реализована на основе соглашения, но согласились с тем, что страна окажется в гораздо худшем положении, если из-за отсутствия соглашения с Фондом она упадет в дефолт. Председатель Комитета по бюджету и финансам, официальный Карлос Хеллер, заявил, что правительство Альберто Фернандеса «в силу своих принципов никогда бы не обратилось к МВФ, но получило настоящую бомбу замедленного действия и вынуждено сесть за стол переговоров». «Это программа МВФ, которая имеет всю цель генерировать условия, которые нам не нравятся, и мы работали над тем, чтобы устранить их в лучшем случае: некоторые вещи нельзя сделать, потому что они находятся в разбирательстве, но мы не можем смотреть в другую сторону», - сказал он. ГОЛОСУЙТЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ Чтобы провести дебаты в Палате депутатов, правительству пришлось уступить требованию Хунто за перемены исключить из первоначального законопроекта все, что связано с экономической политикой и целями, преданными сотрудникам МВФ. Таким образом, инициатива уполномочивает исполнительную власть осуществлять кредитные операции с МВФ только для удовлетворения крупных сроков погашения с Фондом в период с этого года по 2024 год, вытекающих из соглашения «резервного», подписанного в 2018 году во время правления правительства Маурисио Макри (2015-2019 годы). «Мы удивляемся, почему мы голосуем за этот закон, если знаем, что план плохой, паршивый и невыполнимый. Потому что мы придерживаемся сказанного: Аргентина должна погасить свои долги. Мы будем голосовать, чтобы эта страна не пошла на дефолт», — заявила на пленарном заседании депутат от оппозиции Паула Омодео. Новая программа предусматривает, среди прочего, постепенное сокращение первичного бюджетного дефицита за счет, в частности, сокращения энергетических субсидий и повышения тарифов на потребление газа и электроэнергии. Чтобы вступить в силу, соглашение, заключенное с 2020 года, должно быть сначала одобрено обеими палатами Конгресса Аргентины, а затем Советом директоров Фонда, и этот процесс продолжается из-за неминуемого риска Аргентины прекращения платежей. Правительство надеется получить окончательное одобрение новой программы расширенных фондов и первую выплату МВФ до 22-го числа, когда Аргентина столкнется с серьезным упущением с агентством.