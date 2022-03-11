Аргентина свопит долг и сокращает сроки погашения на 2,695 миллиарда долларов

Буэнос-Айрес, 11 марта Министерство экономики Аргентины завершило в пятницу добровольный обмен казначейских облигаций с поправкой на инфляцию, которые подлежали погашению в следующую пятницу, благодаря чему ему удалось сократить прогнозируемые сроки погашения за месяц на 293 472 миллиона песо (2 695,3 миллиона долларов), согласно к отчету в заявлении. В ходе тендера, состоявшегося в эту пятницу, Казначейство предложило держателям ценных бумаг Boncer два варианта, срок действия которых истекает 18 марта, и по словам операторов рынка, ему пришлось выплатить около 550 миллиардов песо (5 051,4 миллиона долларов). Первый вариант состоял из 30% скорректированных на инфляцию казначейских облигаций с дисконтом, подлежащих погашению 16 декабря, еще 30% по казначейским облигациям с поправкой на инфляцию со сроком погашения 26 июля 2024 года и 40% в других регулируемых на инфляцию казначейских облигаций со сроком погашения 9 ноября 2026 года. Второй вариант состоял из 20% скорректированных на инфляцию казначейских облигаций со сроком погашения 26 июля 2024 года, 40% других облигаций со сроком погашения 9 ноября 2026 года и 40% других ценных бумаг с поправкой на инфляцию со сроком погашения 9 ноября 2028 года. По данным Министерства экономики, первый вариант присудил 56 287 миллионов песо (516,9 миллиона долларов), а по второму варианту - 237 185 миллионов песо (2 178,4 миллиона долларов). После этой конверсионной операции Казначейство сократило прогнозируемые сроки погашения на март на 293 472 миллиона песо (2695,3 миллиона песо). миллионы долларов). По словам управляющего фондом Grupo SBS, биржа тогда имела присоединение 54,1 процента. Следующий тендер для Казначейства состоится 16 марта. ШЕФ вд/ррт