Есть ли продукты, которые делают вас худыми или жирными?

Мы знаем, что ожирение считается пандемией, только в Аргентине почти 7 из 10 человек имеют проблемы с весом, и это приводит к более чем 250 осложнениям для здоровья.

В этом отчаянном стремлении похудеть некоторые люди могут прибегать к определенным магическим диетам, употреблять нерекомендуемые или вредные продукты, исключать целые группы продуктов или применять какое-то компенсаторное поведение, которое не приносит пользы здоровью.

Сегодня мы поговорим конкретно о еде. Нет пищи, которая сама по себе способна ожирить или похудеть . Еда обладает разными питательными качествами.

Важно уменьшить количество жиров и сахара, но без запрета

Например, когда мы говорим о бобовых , они дают много сытости, и мы можем рассматривать их как микрокапсулы питательных веществ , поскольку они содержат клетчатку, витамины и минералы, среди прочего.

С другой стороны, если мы говорим о упакованном или обработанном продукте, таком как печенье, мы знаем, что в нем избыток критических или вредных ингредиентов, которые не полезны для здоровья, таких как жир или сахар. Если вместо печенья мы выберем легкий десерт, такой как флан или аналогичный, но вы считаете, что он слишком легкий, а также добавите немного сливок и дульсе де лече, вы наверняка будете потреблять такое же количество жира и сахара, как если бы вы выбрали обычный сладкий десерт.

Что я хочу сказать вам этим? Важно то, как вы сбалансируете свою диету и чтобы план похудения соответствовал вашим энергетическим потребностям в соответствии с вашей целью . Важно знать, что вы не должны запрещать целые группы продуктов, а должны научиться их распределять и употреблять правильные порции.

Бобовые обеспечивают сытость, и мы можем рассматривать их как микрокапсулы питательных веществ, поскольку они содержат клетчатку, минералы и витамины, среди прочего (Фото: Франко Фафасули)

Главное, чтобы вы научились правильно и сбалансированно питаться и правильно выбирать порции. Например, включите больше фруктов, овощей, бобовых и всего натурального. Кроме того, всегда не забывайте пить много воды, чтобы хорошо увлажниться.

Желательно оставить сладкое угощение для некоторых конкретных и запланированных моментов, например, во время ужина или после еды ночью, когда мы хотим съесть что-то сладкое, там вы можете использовать классический шоколад, помните, что батончик - это именно то количество, и вы можете сопровождать его настоем или напитком без сахар.

Помните, что запрет или ограничение продуктов питания приводит к большему отсутствию контроля над продуктами питания.





* Ромина Перейро имеет степень в области питания (MN 7722)

Режиссер: Алехандро Бельтраме и Гастон Тейлор//Издание: Росио Клипфан//Производство: Макарена Санчес

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