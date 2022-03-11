Арсе заявил, что президентство Борича позволит «укрепить» связи с Боливией

Вальпараисо (Чили), 11 марта президент Боливии Луис Альберто Арсе заявил в пятницу, что продвижение прогрессивного Габриэля Борича в первую судебную систему Чили позволит «укрепить» связи между двумя странами. Обнявшись и кратко обменявшись словами, глава боливийского государства поздравил своего чилийского коллегу на Национальном конгрессе, в прибрежном городе Вальпараисо, где Борис освободил правого Себастьяна Пиньеру от командования страной и начал свой четырехлетний президентский срок. «Мы разделяем (с Чили) долгую историю борьбы и сопротивления в Латинской Америке. Мы уверены, что его инаугурация укрепит наши братские связи, создаст мосты интеграции», — написал президент Боливии в социальных сетях. Одной из самых неотложных задач, с которыми придется столкнуться администрации Борского района, является достижение многосторонней координации с остальными латиноамериканскими странами для преодоления всего миграционного кризиса, возникшего в результате исхода из Венесуэлы, который на сегодняшний день достигает почти 6 миллионов человек и затрагивает большинство стран южного конуса нечетко, причем чилийско-боливийская граница является одной из горячих точек. Арсе является одним из 16 иностранных властей, которые присутствовали на инаугурации бывшего депутата и бывшего студенческого лидера Борича, который в 36 лет является самым молодым и самым избираемым президентом в истории Чили. Кроме того, на церемонии инвеституры присутствовали другие представители, такие как бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера, бывший президент Бразилии Дилма Руссеф, а также делегации из США и Испании, последнюю возглавлял король. Бывший депутат от южного региона Магальянес и лидер студенческих восстаний в начале прошлого десятилетия, Борич прибывает в Ла-Монеду с контекстом глубоких изменений для чилийского общества, конституционного процесса и ряда узлов, с которыми ему придется столкнуться в краткосрочной перспективе, таких как насилие в сельских районах на юге и разрушенная чилийская экономика, которая страдает от исторического инфляционного давления. ШЕФ ССБ/пнм/копия