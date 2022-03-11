Благодарный запрос, искусство превращать препятствия в возможности

Никто не любит, когда его критикуют или судят. Как человек использует все свое творчество во враждебной среде или где его вклад остается незамеченным или критикуемым? Благодарный запрос — это процесс и методология, которые стимулируют изменения, усиливают сильные стороны, превращают их в привычки, способствуют росту, энтузиазму и мотивации. Любая организация может расти и развиваться, если ее члены будут работать вместе целеустремленно и увлеченно и задавать правильные вопросы.

Когда мы принимаем себя такими, какие мы есть и концентрируемся на своих сильных сторонах, мы можем быть намного эффективнее. Давайте посмотрим, что скрывается за словами.

Благодарный: Королевская испанская академия языка определяет понимание с различными значениями, среди которых наиболее применимым к его значению в данном случае является «признание и оценка заслуг кого-то или чего-то». Это была бы идея спасти самое ценное.

Запрос: В этом случае RAE определяет запрос как «попытку что-то выяснить, что-то запросить, обсудить или задать вопросы».

Хорошие рабочие места обладают энергией, яркостью, юмором, цветом, смехом. Это не означает, что у них нет проблем, но они видны с разными объективами, с благодарными линзами. Это создает сценарий с меньшим беспокойством, большей креативностью и большей открытостью к изменениям. Организации работают лучше всего, когда они энергичны, энергичны и радостны. Человек входит в эти организации и сразу ощущает это. Это особая энергия. Это место, где люди гордятся своим сопричастностью, и каждый получает силу благодаря достижениям других . Начиная встречу с обсуждения всех хороших вещей, которые произошли за эту неделю, они могут придать более позитивный и творческий тон даже обсуждению неотложных вопросов или вопросов, которые необходимо решить. Отношение «делать» заразительно. И если эта энергия празднуется, ее эффект длится дольше.

Сколько раз мы сами становимся нашими злейшими врагами, пробуждая свои слабости, сосредотачиваясь на своих ошибках и подпитывая неуверенность в своей личности? Мы также должны использовать эти методы благодарности и отмечать наши сильные стороны и достижения, какими бы незначительными они ни были.

Благодарный запрос означает прекращение поиска проблем и сосредоточение внимания на том, что работает. Поступая таким образом, мы можем экспоненциально увеличить и преумножить наш успех .

Когда мы разработаем благодарный запрос, мы заметим меньше беспокойства у наших сотрудников, курсы реалистичных и устойчивых действий с течением времени и большую оценку достигнутого. Это означает, что профессионалы становятся более сосредоточенными, более мотивированными и более удовлетворенными собой и своей задачей.

Метод благодарного исследования был разработан потому, что было замечено, что «западная» образовательная и культурная система учит нас воспринимать прошлые события как «проблемы», которые мы должны «решить». Но когда мы пытаемся решить проблему, возникает больше проблем, что втягивает нас в порочный и отрицательный круг, который разрушает наш энтузиазм и деморализует нас.

Понимая прошлые события в позитивном ключе, мы можем использовать их в качестве образовательного опыта, который вызывает энтузиазм и энергию для построения лучшего будущего и укрепления отношений.

Вместо того, чтобы сказать, что мы можем сказать

Это не так! Что мы можем извлечь из этой ситуации?

Улучшите это! Что мы можем построить из этого?

Хорошо, что он вышел сейчас! Как мы можем сделать еще больше?

Мы хотим изменить отношение людей к группе, добиться более позитивного видения будущего и воплотить его в жизнь.

Поэтому мы могли бы побудить наших сотрудников выбирать проекты, которые мотивируют их больше всего, а не заставлять делать то, что им не хочется или не нравится. В чем его сильные стороны? Реализация нашего максимального потенциала возможна тогда, когда мы связаны с дарами, а не с недостатками. Успех ваших сотрудников зависит от поиска среды, которая соответствует их профилю эффективности. Это позволяет им делать то, для чего они были рождены, и позволить им сиять.

Иногда кажется, что мы не знаем, как оценить сильные стороны или оставить в стороне слабые стороны людей, которые работают с нами. Или наша собственная.

Что, если бы мы могли решить свои проблемы, проявив в себе лучшее? Благодарный запрос предлагает сосредоточиться на наших сильных сторонах и сильных сторонах других. Это способствует росту, энтузиазму и мотивации. Это помогает нам улучшить то, что мы делаем хорошо, и расширить возможности, вместо того, чтобы исправлять плохое в этом.

Для этого мы должны:

- Опишите и оцените наши сильные стороны и сильные стороны нашей рабочей команды.

- Посмотрите на невидимое. Представьте себе будущее.

- Типовые инновационные предложения.

- Задайте мне вопросы: что я ценю в себе больше всего? А в моей организации? Чем я отличаюсь от других команд или других организаций?

Когда мы эмоционально посвящаем себя проекту, мы делаем это потому, что понимаем, что преследуем четкую цель, и это мотивирует нас не сдаваться и не сталкиваться с невзгодами. Когда сотрудник знает, зачем и что нужно проекту, его ничто не смущает. Они привержены цели, которую преследуют, и тому, что хотят оставить. Давайте подумаем о человеке как о воздушном шаре. Люди раздуваются или сдуваются в зависимости от ваших ожиданий. Если вы им не верите или не доверяете им, они сдуваются и возвращают вам это недоверие с посредственностью. Но если вы верите им и доверяете им, они ответят на этот вотум доверия, сделав все возможное.

Творческие команды подтверждают разнородные люди: мужчины и женщины разного возраста, вкусов, способностей, увлечений и т.д. Не нанимайте у вас «клонов». Сочетание навыков позволит вам иметь непревзойденные команды. Создавайте автономность, а не контроль. Расширьте возможности своих сотрудников, и они удивят вас своими действиями.

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