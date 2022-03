Рейтинг Apple в Чили: топ-10 песен с наибольшим количеством пьес в эту пятницу, 11 марта

Со времени появления первых записей в истории человечества звук и музыка всегда присутствовали. Поскольку это универсальный язык, его может понять и почувствовать любой человек, независимо от языка или культуры.

Музыка способна связывать людей с их эмоциями, независимо от того, вызывает ли они счастье, ностальгию, печаль и целый спектр чувств через свои широкие стили или жанры.

В этом контексте таким платформам, как Apple, удалось воспользоваться этим, и благодаря широкому каталогу песен и исполнителей он позиционирует себя по вкусу пользователей, которые также имеют возможность слушать свою любимую музыку через приложения и даже без необходимости доступа к интернет.

Однако, учитывая большое разнообразие Apple, в быстро обновляющейся отрасли может быть легко потеряться, поэтому вот список синглов, которые в эту пятницу, 11 марта, наиболее популярны среди чилийской публики.

1.

Последний сингл A Night in Medellín Cris Mj уже рассматривается как новая классика. One Night in Medellín входит сегодня с твердым шагом в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе.

2.

хиты сбора урожая являются синонимами Эль Джордан 23 и Стэндли. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием Байландо по этому случаю дебютировала на втором месте. Кто еще может похвастаться таким количеством высококачественных репродукций?

3. ULTRA SOLO

С выгодной разницей в 1 новая роль Полимы Уэсткост и Пайлиты сегодня занимает 3-е место в списке песен, предпочитаемых слушателями.

4. MAMIII

Если говорить о избалованных публике, мы должны упомянуть Бекки Г. и KAROL G. Возможно, именно поэтому MAMIII дебютирует в рейтинге непосредственно на четвертом месте.

5. Десперадос

Десперадос, которого играют Рау Алехандро и Ченчо Корлеоне, по-прежнему находится на пятом месте в списке.

6. Stick

Новейшая вещь от Standly, Stick, сразу идет на шестое место в списке фаворитов. Дойдет ли он до драгоценного номера один в предпочтениях?

7. Anti Frog

Anti Frog из El Jordan 23 находится в низшей лиге: он уже на седьмом месте. Это контрастирует со вчерашним подсчетом, в котором он занял 6 место.

8. Расскажи мне (feat. Pailito & Chris Mj)

На восьмом месте продолжает Tell Me Tú (подвиг. Пайлито и Крис Мж) из Ла Мафия 80.

10. Йонагуни

Йонагуни из Bad Bunny остается на десятом месте.

Роль Apple в эпоху стриминга

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

