Apple делает свою первую ногу в спорте

Copywriting Sports, 11 марта На последней презентации Apple спорт опередил технологии. Тим Кук объявил о вступлении своей компании в спортивное вещание. Пятничная двойная игра в бейсболе MLB — первый шаг в живом спорте крупнейшего технологического игрока мира. Ставка в 85 миллионов долларов (77 миллионов евро), за которой могут последовать и другие. Прежде чем анонсировать новую Mac Studio или обновления iPhone SE и iPad Air, поклонники бренда, которые регулярно посещают конференции, на которых генеральный директор бренда объявляет о своих новых релизах, обнаружили, что спорт играет ведущую роль в презентации аудиовизуального контента платформы компании Apple TV+ . «Мы всегда ищем новые способы дать им больше, и, помня об этом, у нас есть чем поделиться. Представляем бейсбол в пятницу вечером. Две игры по пятницам, которые можно увидеть только на Apple TV+. Мы очень рады этому, это будет лучший способ смотреть бейсбол везде, где есть Apple TV+», — заявил исполнительный директор компании Apple. Первая в истории трансляция спортивных трансляций Apple включает трансляцию этих двух еженедельных матчей не только в Соединенных Штатах, но и в восьми других странах (Канаде, Австралии, Бразилии, Японии, Мексике, Пуэрто-Рико, Южной Корее и Великобритании), к которым позже присоединятся другие, а также до и после и доступ к повторам и классическим матчам для пользователей из США и Канады. Хотя никаких официальных экономических данных о стоимости этого пакета спичек не было предоставлено, его стоимость может составить около 85 миллионов долларов в год, по оценкам американского журнала Forbes. Возможно, это не единственный шаг компании Apple в этом секторе, поскольку другие СМИ заявляют, что она заинтересована в трансляции воскресных футбольных матчей НФЛ («воскресный билет НФЛ»), контракт на который ей придется выделить более 1 миллиарда долларов, согласно «Front Office Sports». Цель Apple - не что иное, как привлечь пользователей на свою аудиовизуальную платформу, бизнес, который в настоящее время является второстепенным по отношению к ее годовым счетам, поскольку из его оборота в 365 817 миллионов долларов (333,3 миллиарда евро) в 2021 году только 10,5% приходится на телевизионные услуги, сгруппированные вместе с наушниками Airpods , «Apple Watch» Watch» и других продуктов - около 38,367 миллиона долларов (35 миллиардов евро). Продажи его флагманского телефона, iPhone, приносят ему в пять раз больше: 191 973 миллиона долларов (около 175 миллиардов евро), 52% его прошлогодней выручки. СПОРТИВНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ У компании Apple есть наглядный пример в другом доминирующем технологическом секторе, который в последние годы вошел с твердой приверженностью спорту для развития своей платформы аудиовизуального контента: Amazon. Гигант электронной коммерции начал с покупки пакета из 20 матчей за сезон английской премьер-лиги в 2018 году, затем выиграл матчи Лиги чемпионов в Германии или Италии в последующие годы, а год назад он выиграл матчи НФЛ по американскому футболу в четверг за чуть более 1,32 миллиарда долларов. евро) за сезон. Компания Джеффа Безоса также провела важную работу по производству спортивных документальных фильмов, которые в Испании включали постановки с LaLiga или сериалы о таких упоминаниях, как Фернандо Алонсо, Пау Газоль, Диего Пабло Симеоне, Серхио Рамос, Фернандо Торрес и Каролина Марин, а также такие клубы, как Манчестер Сити или Тоттенхэм Инглиш Хотспур. Пойдет ли Apple по этому пути? На данный момент компания Тима Кука анонсировала документальный сериал о футболе New England Patriots под названием «Династия» («Династия») и документальный фильм о звезде баскетбола «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджике Джонсоне под названием «Они называют меня магией» («Они называют меня магией»). Кроме того, одним из последних хитов Apple TV+ стал сериал «Тед Лассо» о тренере по американскому футболу, которого наняла английская европейская футбольная команда, несмотря на отсутствие опыта в этом виде спорта. Еще неизвестно, возьмет ли компания укушенного яблока эти данные за подсказку и решит ли она заняться футболом в своей недавней приверженности спортивному вещанию.