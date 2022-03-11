AP ОБЪЯСНЯЕТ: Что будет дальше после окончания забастовки высшей лиги?

Высшая лига и их игроки достигли соглашения о подписании нового коллективного трудового соглашения, положившего конец девятому перерыву в работе в бейсболе через 99 дней и проложив путь к полной, но измененной кампании из 162 игр на клуб.

Что будет сейчас?

Короткий ответ: бейсбол. Но во-первых, есть над чем работать.

День открытия перенесен на неделю, до 7 апреля. Прежде чем Макс Шерцер дебютирует за «Нью-Йорк» или «Кливленд» впервые сыграет со своим новым ником «Стражи», клубам нужно, чтобы игроки были готовы к шестимесячному сезону.

Кроме того, 138 свободных агентов все еще ищут новый дом в крупных компаниях. Среди них Карлос Корреа, пуэрториканский шортстоп, выбранный для Матча всех звезд.

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КОГДА НАЧНЕТСЯ ПРЕДСЕЗОНКА?

Высшая лига сообщила, что игроки должны появиться в лагерях в воскресенье, но некоторые из них будут проходить добровольные тренировки, начиная с этой пятницы, ровно за четыре недели до начала обычной кампании.

В отличие от обычного предсезонного периода, не будет даты прибытия питчеров и ловцов, а даты прибытия других игроков не будет. Весь кампус будет отчитываться одновременно или, по крайней мере, как можно скорее прибыть.

ГОТОВЫ ЛИ ИГРОКИ?

По большей части очень умно. Они собрались на спортивных площадках и объектах по всей стране, чтобы поддерживать себя в форме, поскольку забастовка помешала открытию лагерей в середине февраля, как и планировалось.

Аарон Джадж и несколько коллег из «Нью-Йорк Янкиз» готовились в Университете Южной Флориды. Тим Корбин, тренер Vanderbilt, пригласил учеников и друзей воспользоваться помещениями этой школы в Нэшвилле, штат Теннесси.

Профсоюз также открыл объект для игроков в Месе, штат Аризона.

Все еще могут быть некоторые препятствия. Нередки случаи, когда международные игроки задерживаются из-за проблем с визами.

Осложнение обычно невелико в обычном шестинедельном предсезонном периоде. Но учитывая, что из-за остановки он будет короче, а опасения по поводу коронавируса продолжают влиять на международные поездки, некоторые игроки могут закончиться слишком короткой подготовкой.

Неясно, установила ли лига новый набор протоколов против COVID-19, но некоторые игроки могут отложить свое возвращение, если они должны пройти тестирование и если у них будет положительный результат.

И, конечно, есть опасения по поводу здоровья игроков, особенно питчеров. Это второй раз за три сезона, когда игроки не будут справляться со своей обычной предсезонной программой.

Уровень травматизма вырос в прошлом году, когда расписание 162 игр было сброшено после 60 выступлений в 2020 году из-за пандемии.

Общение между игроками и персоналом кинезиологов и тренеров по физкультуре будет очень необходимо в первые дни. Командам не разрешили разговаривать с игроками во время забастовки, что создало нежелательные обстоятельства для тех, кто реабилитировался после травмы.

КАК НАСЧЕТ ОБЪЕКТОВ И АВТОБУСОВ?

Этот ответ проще. Поскольку забастовка была применена только к игрокам с контрактами высшей лиги, игроки из несовершеннолетних уже подали заявку.

Многие тренеры, тренеры и другие сотрудники мейджоров работали с игроками из младших лиг, пока они ждали окончания забастовки.

Большая часть необходимого оборудования уже в лагерях.

КОГДА СОСТОЯТСЯ ИГРЫ?

Комиссар Роб Манфред ранее отменил предсезонные игры до 18 марта. Теперь некоторые встречи могут быть добавлены в календарь на следующую неделю.

Даже если большинство игроков не готовы играть на открытии лагерей, команды могут заполнить свои составы игроками из младших лиг в первых нескольких матчах.

В парках Флориды и Аризоны, а также в близлежащих предприятиях будет весело провести хотя бы несколько предсезонных игр.

ЧТО БУДЕТ СО ВСЕМИ СВОБОДНЫМИ АГЕНТАМИ?

Корреа, Фредди Фриман и Крис Брайант возглавляют список свободных агентов, которые все еще ищут оборудование, после того как платежные ведомости были заморожены во время локаута.

За несколько часов до начала забастовки команды потратили рекордные 1,4 миллиарда долларов на свободных агентов. Кори Сигер и Маркус Семен высадились в «Техас Рейнджерс», а пуэрториканец Хавьер Баэз отправился в «Детройт Тайгерс».

Но несколько звезд до сих пор не имеют клуба. Так что скоро можно будет запустить ускоренную карусель.

Мы должны обратить внимание на некоторые имена.

Клейтон Кершоу мог бы выбрать между пребыванием в «Доджерс» и приближением к его дому в Далласе, если заключит сделку с «Рейнджерс». Японский аутфилдер Сейя Судзуки был прерван остановкой своего 30-дневного срока, чтобы подписать с командой.

После отмены перерыва у вас будет 20 дней, чтобы договориться.

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Джейк Сейнер находится в Твиттере по адресу https://twitter.com/Jake_Seiner