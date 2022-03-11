А Месталла, когда?

Валенсия, 11 марта Ввод в эксплуатацию сезона 2024-2025 годов, возобновление работ в октябре этого года и ожидаемые инвестиции в размере 110 миллионов евро - это самые последние цифры, которые начали рассматривать в отношении будущего стадиона Mestalla в Валенсии, строительство которого началось в 2007 год и до сих пор считается неактивным с 2009 года. В контексте скептицизма со стороны валенсианства, очередное предложение, сделанное в этом отношении за последние годы, не имеет ничего общего с первоначальным проектом, представленным в 2006 году и в котором ожидалось, что на новом месте проведения финала Лиги чемпионов 2011 года будет проходить финал Лиги чемпионов 2011 года. С тех пор многие советы директоров прошли через клуб, и Женералитат и городской совет Валенсии, а также общественное мнение услышали обещания и столкнулись с напряженностью, соглашениями и разногласиями, которые имеют последнюю главу в предложении, представленном клубом на этой неделе. В последние месяцы Валенсия, мажоритарным акционером которой является сингапурский бизнесмен Питер Лим, и региональные и местные администрации расходятся по поводу предложения возобновить работы, которые остаются без внимания в течение тринадцати лет и которые стали частью ландшафта, который не выделяется ни эстетикой, ни для гармоничного городского планирования. Во вторник Валенсия представила Женералитату план завершения строительства нового курса, который включает первоначальную вместимость, аналогичную нынешней Месталле (50 000 мест), но с возможностью расширения до 70 000. В соответствии с соглашением, заключенным между CVC и LaLiga в качестве источника дохода, получено необходимое финансирование для получения 110 миллионов, которые, по оценкам клуба, понадобятся для завершения строительства места, в которое, как подробно указано организацией, 172 уже инвестированы. Суммы, подлежащие выплате Валенсией в соответствии с этим соглашением, стали единственным аргументом в пользу того, что ее нынешний совет директоров может рассмотреть вопрос о завершении работ, поскольку с момента ее появления в 2014 году все шаги, предпринятые в этом отношении, были ложными. Документация, представленная в региональное министерство территориальной политики и экономики, является требованием Женералитата, поднятым на различных заседаниях, состоявшихся в декабре 2021 года, когда правительство Валенсии начало процесс объявления истечения срока действия Стратегических территориальных действий (ATE) из-за задержек приписывается клубу, награжденному Валенсией для облегчения смены стадиона. В то же время Валенсии было предоставлено девяносто дней, чтобы представить жизнеспособный проект в обмен на изучение возможности сохранения некоторых городских льгот, предоставляемых этой ATE. После сдачи проекта во вторник клуб уложился в установленный для него срок и продвинул детализацию финансирования до его оценки как приемлемой для учреждений. Таким образом, чтобы покрыть 110 миллионов, Валенсия внесет 85% из 120,7 долларов, которые она получит в соответствии с соглашением Laliga и CVC, а остальные надеются, что смогут профинансировать его другими способами, включая продажу коробок или их будущую деноминацию, в ожидании дальнейших подробностей, когда у них будет соответствующая информация. муниципальные лицензии для начала работы в спектакле. «Валенсия» работала над реализацией уникального проекта, во втором кольце которого будут реализованы зоны отдыха, общественного питания и гостеприимства, что приведет к созданию эталонного пространства не только в рамках испанского футбола, но и для города», - говорится в заявлении клуба, которое не исключает включения солнечная крышка. Начало строительства в октябре этого года во многом будет зависеть от того, сохранится ли действующая строительная лицензия, поскольку, если потребуется новая, сроки будут другими. В любом случае, с самого начала потребуется двадцать два месяца работы. Теперь Валенсия запросила новую встречу с Женералитатом, после встречи с ее президентом Ксимо Пуигом, но которая, вероятно, будет носить более технический и менее политический характер, поэтому присутствие Пуига не ожидается, а городской совет, как сказала заместитель мэра Сандра Гомес, не будет рассмотреть любой другой вариант, кроме того, что Валенсия выполнит свои обязательства. В рамках напряженных и деликатных переговоров одна из немногих хороших новостей, поощряющих валенсианство, заключается в том, что в мае 2023 года нынешней Месталье исполнится сто лет, и она все еще остается действующим стадионом и местом, которое большинство валенсийцев никогда не захотят покидать. ШЕФ 1010146 нл.с. аг/арх