Amnesty сожалеет об ответе Мексики на резолюцию Европалаты по прессе

Мехико, 11 марта Amnesty International, вместе с рядом организаций гражданского общества выразил сожаление по поводу реакции мексиканского правительства на резолюцию Европейского парламента, осуждающую атмосферу враждебности и убийства журналистов в Мексике. «Мы сожалеем о реакции мексиканского государства на резолюцию, которая, не признавая серьезного риска, с которым сталкиваются правозащитники и журналисты, ослабляет альянсы и игнорирует тесное сотрудничество, которое поддерживалось в течение многих лет с институтами Европейского Союза», - говорится в заявлении Amnesty. заявление, подписанное несколькими НПО. Таким образом, подписавшие организации присоединились к «призыву Европейского парламента» и потребовали, чтобы «мексиканское государство соблюдало свои международные обязательства, укрепляя верховенство закона и обеспечивая соблюдение нормативных рамок, которые продвигают организации гражданского общества». В четверг Европейский парламент (ЕП) осудил угрозы, преследования и убийства журналистов и правозащитников в Мексике и призвал расследовать эти преступления, которые уже убили шесть журналистов в 2022 году, «быстро, тщательно, независимо и беспристрастно». Резолюция была принята 607 голосами против 2 при 73 воздержавшихся. В ответ президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал жесткое письмо, в котором назвал депутатов Европарламента «овцами» и осудил «коррупцию, лицемерие и вмешательство» Европейского парламента. В эту пятницу на пресс-конференции президент Мексики добавил: «Эти господа, европейские законодатели, очень консервативные, с колониалистским менталитетом, приняли резолюцию, осуждающую правительство Мексики. Раньше, поскольку в Мексике были правители без морального авторитета, им приходилось хранить молчание, а все игнорировали мексиканские власти». ОСУЖДАТЬ НАСИЛИЕ Подписавшие НПО, включая статью 19 и Всемирную организацию против пыток (ВОПП), посетовали на «серьезные недостатки мексиканских властей в защите жизни и неприкосновенности правозащитников и журналистов». По этой причине они призвали к «расследованию и наказанию лиц, ответственных за совершенные против них преступления». «Необходимо, чтобы государство приняло государственную политику комплексной защиты, которая создает безопасные и благоприятные условия для защиты прав человека, эффективно и адекватно защищает эту группу населения», - добавлено в тексте. Мексика — одна из самых опасных стран для журналистской практики в мире. С 2000 года по настоящее время организация Artículo 19 зарегистрировала 151 убийство журналистов в Мексике (138 мужчин и 12 женщин) в связи с их работой. Всего за предыдущий срок полномочий президента Энрике Пенья Ньето (2012-2018 годы) было зарегистрировано 47 человек, а в нынешний срок полномочий Лопеса Обрадора (2018-2024 годы) — 31. ШЕФ мкб/ппк/дмт