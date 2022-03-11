Алехандра Гусман и Паулина Рубио будут отрицать соперничество на телешоу

Мехико, 11 марта После долгих лет слухов в прессе и подписчиков о предполагаемом соперничестве мексиканские певицы Алехандра Гусман и Паулина Рубио расскажут об отношениях, которые у них были на протяжении многих лет, которые ближе к дружбе, чем к конкуренции, в телевизионном выпуске. «То, что они говорят (о предполагаемом соперничестве), заставляет меня смеяться, потому что в итоге я знаю ее по Эль-Педрегалю (Мехико). Мы были соседями, она гуляла с моим братом; я знаю ее как нормального человека. Сусана Дозамантес (мать Паулины) жила в Эль-Педрегале и оттуда я ее знаю. Я вижу в ней не артистку, а как девушку, с которой играл», - сказал Гусман в интервью одному из национальных СМИ. Программа будет транслироваться в эту субботу, 12 марта, на Las Estrellas под названием «La noche», и ожидается, что оба певца расскажут о своем опыте, а также о своих близких, включая мать Алехандры Сильвию Пиналь. Кроме того, в программе они показывают музыкальное превью того, каким будет их тур «Perrísimas». Конфликты между Гусманом и Рубио начались в юности и возникли из определенных посланий, которые были брошены друг другу через их музыку. Именно в звучном противостоянии они снялись с песнями Рубио «Mío» и «Hey Güera» Гусмана, что продлило веру в непреодолимое соперничество. Обе песни стали результатом любовного треугольника между двумя мексиканцами и коллегой-музыкантом и актером Эриком Рубином, тогдашним партнером Гусмана и у которого был роман с Паулиной Рубио, партнером по группе Timbiriche. Ранее певцы объявили, что весной в рамках тура «Perrísimas» они посетят 26 городов США. Однако они еще не представили маршрут, который они будут проходить по Мексике или Латинской Америке. ШЕФ мл/мкб/юрх (фото)