Айморе получит Сан-Луиса к дате 11

Обе команды приезжают на матч в этот день, стремясь вернуть себе путь к победе. Хозяева поля проигрывают, а визит выиграл вничью в последний день.

Айморе не хочет жалеть об очередном падении: 0:1 завершил свой матч с «Интернасьоналом». В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 2 и 1 сыграл вничью.

Сан-Луис добавил один за другим в предыдущую дату после того, как сравнял счет 1:1 с Бразилией RS. В последних матчах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Айморе и Сан-Луис встретятся завтра в 16:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий 11-й дате чемпионата Бразилии - Гаучо 2022 года, пройдет в Жуан-Корреа-да-Силвейра.

В последних 4 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители выиграли 1 возможность и закончили вничью 3 матча.

Расписание Айморе и Сан-Луиса, в зависимости от страны

Аргентина: 16:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:30

CST в Мексике и Никарагуа: 13:30

Mexico Most: 12:30

PST в Мексике: 11:30

утра Венесуэла: 15:30

Источник примечания и изображения: DataFactory